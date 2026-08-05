トップオピニオンViewpoint原点に立ち返ったＮＡＴＯ ロシア抑止へ結束強化 米国は同盟主導を維持せよ Viewpoint 原点に立ち返ったＮＡＴＯ ロシア抑止へ結束強化 米国は同盟主導を維持せよ 米コラムニスト、元米中央情報局職員 ダニエル・ホフマン タグTOP NEWS会員向け 2026年8月6日 07時02分 By ダニエル・ホフマン XLINEFacebookEmailPrint ７月上旬にトルコのアンカラで開かれた北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議の後、私は元米ＮＡＴＯ大使のカート・ボルカー氏に話を聞いた。同氏は一連の首脳会議について、「ＮＡＴＯが本来果たすべき役割に立ち返ったという点で、大きな成功だった」と評価した。 【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事「過去」に留まる平和教育 大きく変わった現代の戦争 超えていくべき言霊主義の限界 人気記事 Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint 山本太郎氏の政界引退 幻想抱かせたパフォーマンス 利害調整の手続きを無視 Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 韓国の「対馬は朝鮮の地」騒動 「独島はわが領土」歌詞改定 Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 新着記事 Viewpoint 「過去」に留まる平和教育 大きく変わった現代の戦争 超えていくべき言霊主義の限界 Viewpoint 公明＋立憲の不可解な同居 意思決定遅れ政策軸揺らぐ 中国が歓迎する曖昧な中道 Viewpoint 情報はデジタル時代の戦略資源 中国が大規模データ窃取 人間と情報両方の支配狙う Viewpoint 『「あの戦争」は何だったのか』を読む 若い世代の戦争認識 「大きな物語」より「歴史の細目」 Viewpoint 山本太郎氏の政界引退 幻想抱かせたパフォーマンス 利害調整の手続きを無視 Viewpoint 強気のプーチン氏が選ぶ次の一手 ハイブリッド戦争に傾斜 制御系狙う破壊的攻撃へ移行 Viewpoint 今こそ共産主義と戦え 一党独裁目指すＤＳＡ 西洋文明への狂信的な憎悪 Viewpoint 日本の大義は何か 近未来見据え方向性決めよ 国会の優先順位間違えるな TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き