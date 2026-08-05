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原点に立ち返ったＮＡＴＯ　ロシア抑止へ結束強化　米国は同盟主導を維持せよ

米コラムニスト、元米中央情報局職員　ダニエル・ホフマン

By ダニエル・ホフマン

７月上旬にトルコのアンカラで開かれた北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議の後、私は元米ＮＡＴＯ大使のカート・ボルカー氏に話を聞いた。同氏は一連の首脳会議について、「ＮＡＴＯが本来果たすべき役割に立ち返ったという点で、大きな成功だった」と評価した。 【...全文を読む】

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