トップオピニオンViewpoint「過去」に留まる平和教育　大きく変わった現代の戦争　超えていくべき言霊主義の限界
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「過去」に留まる平和教育　大きく変わった現代の戦争　超えていくべき言霊主義の限界

元沖縄大学教授　宮城　能彦

By 宮城 能彦

沖縄では毎年６月になると沖縄戦、日本全体では毎年８月になると大東亜戦争の特集が新聞やテレビに組まれる。【...全文を読む】

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