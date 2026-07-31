公明＋立憲の不可解な同居　意思決定遅れ政策軸揺らぐ　中国が歓迎する曖昧な中道

軍事評論家 福山 隆

公明党と立憲民主党が、先の衆議院選挙で大敗しながらも今日に至るまで「分党」せず、しかし完全合体にも踏み切らない――この奇妙で曖昧で異常な「中間形態」は、国民にとっては実に分かりにくい話である。この曖昧・異常さは国内政治の視点からは不可解極まりない。

中道改革連合の階猛幹事長（中央）、立憲民主党の田名部匡代幹事長（左）、公明党の西田実仁幹事長＝２日午前、国会内（時事）

中国の見る公明と立憲

この話は、国際政治の力学の中で読み解くべき現象である。米中覇権争いの中で「天王山」の位置を占める日本に対して、中国が虎視眈々（たんたん）と日本の内政に対して食指を動かすのは当然だ。今回は、中国が公明党と立憲民主党の合流問題をどう見ているかを考えてみたい。

公明党は長年、中国との太いパイプを持つ政党である。歴史的経緯から、中国にとって公明党は「日本政治への接点＝政治工作の橋頭堡（きょうとうほ）」であり、対話の窓口、影響力行使の〝駒〟として機能してきた。

とりわけ重要なのは、公明党が長年、自民党との連立政権に参加していたという事実である。連立という制度的枠組みは、公明党の影響力を政権内部にまで拡張することを可能にし、中国にとっては〝日本政治への間接的アクセス回廊〟として機能してきた。

一方、立憲民主党は中国にとって別の意味を持つ。立憲は国民の支持率が低く、内部対立が多い政党で、現状のままでは政権交代の展望が開けない。政策軸も安定せず、外交・安全保障において明確な一貫性を示しにくい。支持基盤が多層で外交・安保の要求が相互に矛盾し、党内の意思決定が分散している上、政権交代の現実性が低く長期戦略を構築するインセンティブが弱いからである。

中国から見れば、こうした立憲は「日本政治の意思決定を遅延させる装置」として機能する。政権交代の可能性が低く、政策軸が不安定な野党が〝中道の位置〟に居座り続けることで、本来は自民党に現実的な対案を示すべき中間勢力が機能せず、日本政治の中道そのものが曖昧化する。中道が曖昧化すれば、政策比較の基準点が失われ、対中政策も揺らぎやすくなる。

本来は自民党の政策に現実的な対案を示し、国民の判断基準を形成すべき〝中間勢力〟が機能不全に陥り、国民の判断軸は揺らぐ。中国はこの「揺らぎ」に影響力を差し込む余地を見いだす。

完全合体してしまえば一つの明確な政治主体となり、中国の影響力は限定される。分党してしまえば公明党の影響力が縮小し、中国のアクセス回廊が弱まる。曖昧な合同党こそが、中国にとって最も望ましい形なのである。

さらに、選挙で大敗したにもかかわらず分党しないという判断は、その陰で中国の影響力が働いている可能性がある。中国としては、自民党の対中強硬路線が相対的に強まることを避けたい。そのため、公明と立憲が〝中間勢力〟として曖昧に結び付いた状態こそが、中国にとって最も望ましい。

中間勢力が維持されれば、自民の強硬路線は相対的に弱まり、日本の対中政策には揺らぎが生じる。中国はこの揺らぎを利用し、日本政治への影響力を差し込む余地を確保する。公明＋立憲の合同党は、中国にとってその揺らぎを制度的に固定化する装置となり得る。

中国の最終的な狙いは、日本の対中強硬路線を弱め、日本政治の統合度を下げ、外交・安全保障の一貫性を崩すことである。公明党は「日本政治への接点」、立憲民主党は「日本政治の分裂装置」。両者が曖昧に結び付くことで、日本政治の中道は構造的に揺らぎ、中国はその揺らぎを利用する。

対日工作の文脈理解を

公明＋立憲の合同党は、国内政治の偶然ではなく、国際政治の力学――とりわけ中国の対日工作という文脈――の中で理解すべき現象である。日本政治の中道が曖昧化することは、中国にとって戦略的利益をもたらす。分党せず、完全合体もしないという曖昧な状態は、中国が最も歓迎する政治配置であり、静かに支援する可能性すらある。日本政治の中道が揺らぐとき、国際政治の力学は必ずそこに影を落とす。今回の合同党の形成は、その典型例と言えるだろう。

国会では、立憲民主党が週刊文春の記事を根拠に、高市政権を追及する場面が続いた。政権交代の現実性が低く、政策軸が不安定な立憲が〝中道の位置〟から週刊誌報道を基に政権を揺さぶる構図を見ていると、その背後で中国がこの揺らぎを静かに利用している姿が透けて見える。

（ふくやま・たかし）