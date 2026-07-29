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情報はデジタル時代の戦略資源　中国が大規模データ窃取　人間と情報両方の支配狙う

米ハドソン研究所中国センター所長　マイルズ・ユー

By マイルズ・ユー

中国共産党の情報活動は蓄積を重視する。有権者データだけでは価値は限定的でも、購買履歴や医療記録、渡航履歴、ＳＮＳ、金融情報、流出したパスワード、顔認証データ、遺伝子情報を人工知能（ＡＩ）と組み合わせれば、社会全体を極めて精密に描き出すことができる。【...全文を読む】

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