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『「あの戦争」は何だったのか』を読む　若い世代の戦争認識　「大きな物語」より「歴史の細目」

文芸評論家　菊田　均

By 菊田 均

１年前に刊行された『「あの戦争」は何だったのか』（辻田真佐憲（まさのり）著、講談社現代新書）は、若い世代の戦争認識を語った著作として興味深かった。【...全文を読む】

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