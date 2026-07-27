トップオピニオンViewpoint山本太郎氏の政界引退　幻想抱かせたパフォーマンス　利害調整の手続きを無視
Viewpoint

山本太郎氏の政界引退　幻想抱かせたパフォーマンス　利害調整の手続きを無視

著述家　加藤文宏

By 編集部

れいわ新選組の山本太郎代表が政界引退を表明した。本年１月に病気の治療を理由に参議院議員を辞職した山本氏だったが、昨年10月に大分県内の高速道路を法定速度から時速69㌔も超過して走行し、罰金９万円の略式命令と運転免許停止90日の行政処分を受けていたことが発覚した。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事強気のプーチン氏が選ぶ次の一手　ハイブリッド戦争に傾斜　制御系狙う破壊的攻撃へ移行

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »