トップオピニオンViewpoint山本太郎氏の政界引退 幻想抱かせたパフォーマンス 利害調整の手続きを無視 Viewpoint 山本太郎氏の政界引退 幻想抱かせたパフォーマンス 利害調整の手続きを無視 著述家 加藤文宏 タグ会員向け 2026年7月28日 06時46分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint れいわ新選組の山本太郎代表が政界引退を表明した。本年１月に病気の治療を理由に参議院議員を辞職した山本氏だったが、昨年10月に大分県内の高速道路を法定速度から時速69㌔も超過して走行し、罰金９万円の略式命令と運転免許停止90日の行政処分を受けていたことが発覚した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事強気のプーチン氏が選ぶ次の一手 ハイブリッド戦争に傾斜 制御系狙う破壊的攻撃へ移行 人気記事 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 同志社国際高校の「平和学習」 教育基本法違反認定は妥当 修学旅行が非合法運動の一翼に Viewpoint 経済崩壊が進む中国主要都市 党の腐敗と権威主義的統治の結果 Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 Viewpoint 日本の選挙とＡＩ情報環境 中身だけでなく伝わり方理解を Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 中国の日本「新型軍国主義」批判 言論戦で「専守防衛」脱却を 萎縮せず主導権握る勇気持て 新着記事 Viewpoint 強気のプーチン氏が選ぶ次の一手 ハイブリッド戦争に傾斜 制御系狙う破壊的攻撃へ移行 Viewpoint 今こそ共産主義と戦え 一党独裁目指すＤＳＡ 西洋文明への狂信的な憎悪 Viewpoint 日本の大義は何か 近未来見据え方向性決めよ 国会の優先順位間違えるな Viewpoint 米民主党、左傾化鮮明 民主社会主義派が躍進 大統領選へ存在感高める Viewpoint 中国の日本「新型軍国主義」批判 言論戦で「専守防衛」脱却を 萎縮せず主導権握る勇気持て Viewpoint 減速する超大国アメリカ イラン戦争で脆弱性露わ 影響力低下で多極化の流れ加速 Viewpoint 独立宣言と共産党宣言 歴史が示す二つの世界観 自由と尊厳、服従と統制 Viewpoint 北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理 伝統的な夏の滋養食 国家レベルで開発・普及に力 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒