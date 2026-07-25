トップオピニオンViewpoint強気のプーチン氏が選ぶ次の一手 ハイブリッド戦争に傾斜 制御系狙う破壊的攻撃へ移行 Viewpoint 強気のプーチン氏が選ぶ次の一手 ハイブリッド戦争に傾斜 制御系狙う破壊的攻撃へ移行 仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー 新田 容子 タグ会員向け 2026年7月25日 10時29分 By 新田 容子 XLINEFacebookEmailPrint プーチン露大統領は強気の姿勢を微塵（みじん）も崩していない。７月初旬にはウクライナ・キーウへ大規模なミサイル・ドローン攻撃を実施した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事今こそ共産主義と戦え 一党独裁目指すＤＳＡ 西洋文明への狂信的な憎悪 人気記事 Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint ベトナムの海洋権益を侵食する中国 建設進めて主権「確立」狙う海上民兵も活用し圧力強める Viewpoint 理想的就業形態を目指す定年制度 健康年齢まで就業継続を Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 党派的な米「ノー・キングス」運動 広範で緩やかな抗議文化 権力固定化は民主党こそ顕著 Viewpoint 米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 Viewpoint 米中会談は成功だったのか 華やかな演出の背後の欺瞞 激しい攻勢にさらされる米国 Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 新着記事 Viewpoint 今こそ共産主義と戦え 一党独裁目指すＤＳＡ 西洋文明への狂信的な憎悪 Viewpoint 日本の大義は何か 近未来見据え方向性決めよ 国会の優先順位間違えるな Viewpoint 米民主党、左傾化鮮明 民主社会主義派が躍進 大統領選へ存在感高める Viewpoint 中国の日本「新型軍国主義」批判 言論戦で「専守防衛」脱却を 萎縮せず主導権握る勇気持て Viewpoint 減速する超大国アメリカ イラン戦争で脆弱性露わ 影響力低下で多極化の流れ加速 Viewpoint 独立宣言と共産党宣言 歴史が示す二つの世界観 自由と尊厳、服従と統制 Viewpoint 北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理 伝統的な夏の滋養食 国家レベルで開発・普及に力 Viewpoint アメリカ合衆国建国２５０年 建国の理念に立ち返ろう 理想は実現しているのか？ TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒