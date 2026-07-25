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強気のプーチン氏が選ぶ次の一手　ハイブリッド戦争に傾斜　制御系狙う破壊的攻撃へ移行

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー　新田　容子

By 新田 容子

プーチン露大統領は強気の姿勢を微塵（みじん）も崩していない。７月初旬にはウクライナ・キーウへ大規模なミサイル・ドローン攻撃を実施した。【...全文を読む】

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