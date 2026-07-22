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今こそ共産主義と戦え　一党独裁目指すＤＳＡ　西洋文明への狂信的な憎悪

米コラムニスト　ドン・フェダー

By ドン・フェダー

１９６０年代に保守派の学生だった頃、共産主義との戦いは遠く東南アジアや、米国から約１５０㌔離れたキューバで繰り広げられていると思っていた。【...全文を読む】

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