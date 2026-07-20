トップオピニオンViewpoint日本の大義は何か 近未来見据え方向性決めよ 国会の優先順位間違えるな Viewpoint 日本の大義は何か 近未来見据え方向性決めよ 国会の優先順位間違えるな 元衆議院議員 大泉 博子 タグ会員向け 2026年7月21日 07時44分 By 大泉 博子 XLINEFacebookEmailPrint 高市早苗首相は２度、日本を驚かせた。トランプ米大統領訪日の時の対応、そして打って出た衆議院解散である。評価はさまざまだが、その勇気は大したものだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米民主党、左傾化鮮明 民主社会主義派が躍進 大統領選へ存在感高める 人気記事 Viewpoint 独立宣言と共産党宣言 歴史が示す二つの世界観 自由と尊厳、服従と統制 Viewpoint 東日本大震災から15年の気仙沼 復興から発展・繁栄の段階へ Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 21世紀の黙示録 非人間軍の時代 ＡＩが戦争の構造をつくり替える Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 単純な善悪論のベネズエラ報道 ルールは武力によって維持 Viewpoint 中国人民解放軍は機能しているのか 失われる経験・継続性・信頼 新着記事 Viewpoint 米民主党、左傾化鮮明 民主社会主義派が躍進 大統領選へ存在感高める Viewpoint 中国の日本「新型軍国主義」批判 言論戦で「専守防衛」脱却を 萎縮せず主導権握る勇気持て Viewpoint 減速する超大国アメリカ イラン戦争で脆弱性露わ 影響力低下で多極化の流れ加速 Viewpoint 独立宣言と共産党宣言 歴史が示す二つの世界観 自由と尊厳、服従と統制 Viewpoint 北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理 伝統的な夏の滋養食 国家レベルで開発・普及に力 Viewpoint アメリカ合衆国建国２５０年 建国の理念に立ち返ろう 理想は実現しているのか？ Viewpoint 同志社国際高校の「平和学習」 教育基本法違反認定は妥当 修学旅行が非合法運動の一翼に Viewpoint 建国から２５０年、米国の変貌と課題 対テロ戦争で覇権に陰り 平等の回復で国をまとめよ TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒