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日本の大義は何か　近未来見据え方向性決めよ　国会の優先順位間違えるな

元衆議院議員　大泉　博子

By 大泉 博子

高市早苗首相は２度、日本を驚かせた。トランプ米大統領訪日の時の対応、そして打って出た衆議院解散である。評価はさまざまだが、その勇気は大したものだ。【...全文を読む】

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