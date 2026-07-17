米民主党、左傾化鮮明　民主社会主義派が躍進　大統領選へ存在感高める

ケリー・サドラー氏

２０１６年の米大統領選民主党予備選で、民主社会主義を掲げるサンダース上院議員の指名への道は、党幹部らによって閉ざされた。

当時、民主党全国大会で特定の候補者への投票が義務付けられていない特別代議員は、民主党の総代議員数の約15％を占めていた。主要な党指導者や、知事、連邦議会議員、民主党全国委員会のメンバーらだ。

多くの特別代議員は、投票が始まる前からヒラリー・クリントン氏への支持を表明し、同氏は予備選序盤から圧倒的な優位に立った。クリントン氏が５７１人の特別代議員の支持を獲得したのに対し、サンダース氏は48人にとどまった。

シカゴで開かれた米民主党全国大会で、副大統領候補の指名受諾演説を行うウォルズ・ミネソタ州知事（アメリカ・シカゴ）/時事

リベラル政策を前面に

民主党は、同党会派に所属する社会主義者サンダース氏を退けた。しかし、その流れは長く続かなかった。サンダース氏は草の根活動家を結集し、「政治革命」を掲げて活動を展開。「国民皆保険」「グリーンニューディール（大規模な温暖化対策）」「大学授業料無償化」などのリベラルな政策を前面に打ち出した。

また、富裕層や既成勢力の献金を批判し、現職民主党議員ではなく、全ての国民のための政治を掲げるグループ「米民主社会主義者（ＤＳＡ）」が支援する候補を積極的に後押しした。

ＤＳＡ候補は今年、これまでに全米で少なくとも38の予備選で勝利し、その中には現職を破る番狂わせも含まれる。ニューヨーク市では昨年、社会主義者のゾーラン・マムダニ氏が市長選で勝利。今年６月には同氏が支持した３人の連邦下院議員候補も予備選を制した。その一人ダリアリザ・アビラシュバリエ氏は、マンハッタン北部とブロンクス地区で民主党ヒスパニック議員連盟のアドリアーノ・エスパイヤ会長を破った。

ＤＳＡが支援した候補は、オレゴン、カリフォルニア、アリゾナ、ジョージア、ノースカロライナ、ペンシルベニア、バーモント、ユタ、メリーランド、ワシントン、コロラド、ニューヨーク各州の地方選でも勝利している。

ニューヨーク州予備選でのＤＳＡの躍進を受け、サンダース氏はＳＮＳに「労働者が団結し、組織し、闘えば、既成政治家や莫大（ばくだい）な資金、政治的影響力にも打ち勝てることが明らかになった」と投稿した。

もっとも、民主党内の全員が社会主義勢力の台頭を歓迎しているわけではない。

民主党のベテラン戦略家ジェームズ・カービル氏は、ＤＳＡについて「民主党を食い物にする厄介者」と批判している。

さらにサンダース氏を「反乱分子」と呼び、16年大統領選で民主党を分裂させ、クリントン氏の敗因をつくったと非難。「今の左派の愚か者たちも同じように民主党の勝機を危うくしている」と主張した。

しかし、民主党内の勢いが、サンダース氏が長年育ててきたＤＳＡ勢力に傾いていることは否定し難い。

党幹部は、メーン州選出を目指したグラハム・プラトナー氏を、選挙戦終盤に浮上した性的暴行疑惑によって退けることには成功した。しかし、28年大統領選を目指す有力民主党政治家らは、党内の潮流を理解しているようだ。

ＤＳＡ候補との連携提唱

カリフォルニア州のニューサム知事は最近、「大きなテント」の考え方を掲げ、ＤＳＡ候補との連携を提唱。「民主党は排除ではなく包摂の政党であるべきだ」と訴えた。

先月にはハリス前副大統領がマムダニ氏と非公開で電話会談し、民主党の将来について意見交換した。ＤＳＡ支持層との関係強化を図る狙いとみられる。また、エマニュエル元シカゴ市長やカンナ下院議員もイスラエルを訪問し、ネタニヤフ首相を批判するなど、イスラエルに対してＤＳＡに近い姿勢を示している。

ＤＳＡのメーガン・ローマー共同議長は６月、政治専門紙ポリティコに対し、「ＤＳＡは恐怖をあおる選挙戦を続けてきた民主党とは対照的な存在だ。恐怖だけでは勝てない。国民に別の選択肢を示さなければならない。28年に向けた議論にわれわれが加わることは極めて重要だ」と語った。

ＤＳＡ系インフルエンサーのハサン・パイカー氏は「中間選挙で連勝を重ね、民主党の政策を大きく変え、大統領候補選びでも存在感を高めることができれば、それが最良の結果だ」と語った。

クリントン氏に敗れてから10年。サンダース氏の政治革命は、現実のものとなりつつある。