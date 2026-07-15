トップオピニオンViewpoint中国の日本「新型軍国主義」批判 言論戦で「専守防衛」脱却を 萎縮せず主導権握る勇気持て Viewpoint 中国の日本「新型軍国主義」批判 言論戦で「専守防衛」脱却を 萎縮せず主導権握る勇気持て 平成国際大学大学院法学研究科長 浅野和生 タグ会員向け 2026年7月16日 08時49分 By 浅野 和生 XLINEFacebookEmailPrint 昨年12月２日、モスクワを訪問した中国の王毅外相は、ロシアのセルゲイ・ショイグ安全保障会議書記と会談し、「ファシズムや日本軍国主義の復活のたくらみに断固反撃する」ことで一致した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事減速する超大国アメリカ イラン戦争で脆弱性露わ 影響力低下で多極化の流れ加速 人気記事 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint 日本の外交戦略を明確化せよ 安保３文書再改定は不可避 Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 Viewpoint 生成ＡⅠが新たな情報工作ツールに 国家主体型の認知戦拡大 政治空間にフェイク動画浸透 新着記事 Viewpoint 減速する超大国アメリカ イラン戦争で脆弱性露わ 影響力低下で多極化の流れ加速 Viewpoint 独立宣言と共産党宣言 歴史が示す二つの世界観 自由と尊厳、服従と統制 Viewpoint 北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理 伝統的な夏の滋養食 国家レベルで開発・普及に力 Viewpoint アメリカ合衆国建国２５０年 建国の理念に立ち返ろう 理想は実現しているのか？ Viewpoint 同志社国際高校の「平和学習」 教育基本法違反認定は妥当 修学旅行が非合法運動の一翼に Viewpoint 建国から２５０年、米国の変貌と課題 対テロ戦争で覇権に陰り 平等の回復で国をまとめよ Viewpoint イランのウラン濃縮禁止を 核施設への査察を妨害 テロ支援国指定の神権体制 Viewpoint ネガティビティ・バイアスと野党 ゴシップで国民の感情煽る 課題積み残しを与党のせい TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒