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中国の日本「新型軍国主義」批判　言論戦で「専守防衛」脱却を　萎縮せず主導権握る勇気持て

平成国際大学大学院法学研究科長　浅野和生

By 浅野 和生

昨年12月２日、モスクワを訪問した中国の王毅外相は、ロシアのセルゲイ・ショイグ安全保障会議書記と会談し、「ファシズムや日本軍国主義の復活のたくらみに断固反撃する」ことで一致した。【...全文を読む】

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