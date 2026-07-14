トップオピニオンViewpoint減速する超大国アメリカ　イラン戦争で脆弱性露わ　影響力低下で多極化の流れ加速
Viewpoint

減速する超大国アメリカ　イラン戦争で脆弱性露わ　影響力低下で多極化の流れ加速

一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事　ペマ・ギャルポ

By ペマ・ギャルボ

高市早苗首相が、日米同盟という従来の外交軸を維持しながら、価値観を共有する民主主義諸国との関係強化を慎重かつ着実に進めていることは高く評価できる。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事独立宣言と共産党宣言　歴史が示す二つの世界観　自由と尊厳、服従と統制

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »