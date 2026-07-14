トップオピニオンViewpoint減速する超大国アメリカ イラン戦争で脆弱性露わ 影響力低下で多極化の流れ加速 Viewpoint 減速する超大国アメリカ イラン戦争で脆弱性露わ 影響力低下で多極化の流れ加速 一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事 ペマ・ギャルポ タグ会員向け 2026年7月15日 06時56分 By ペマ・ギャルボ XLINEFacebookEmailPrint 高市早苗首相が、日米同盟という従来の外交軸を維持しながら、価値観を共有する民主主義諸国との関係強化を慎重かつ着実に進めていることは高く評価できる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事独立宣言と共産党宣言 歴史が示す二つの世界観 自由と尊厳、服従と統制 人気記事 Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 建国から２５０年、米国の変貌と課題 対テロ戦争で覇権に陰り 平等の回復で国をまとめよ Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint Ｃ５構想とロシアの戦略的世界観 「耐久性」で測られる権力 Viewpoint 日本外交 やるべきことは多いはずだ 紛争解決・平和構築に汗をかけ Viewpoint パキスタンはテロの連鎖を断ち切れ 過激派支援する構造存在 忘れてならぬパハルガムの悲劇 新着記事 Viewpoint 独立宣言と共産党宣言 歴史が示す二つの世界観 自由と尊厳、服従と統制 Viewpoint 北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理 伝統的な夏の滋養食 国家レベルで開発・普及に力 Viewpoint アメリカ合衆国建国２５０年 建国の理念に立ち返ろう 理想は実現しているのか？ Viewpoint 同志社国際高校の「平和学習」 教育基本法違反認定は妥当 修学旅行が非合法運動の一翼に Viewpoint 建国から２５０年、米国の変貌と課題 対テロ戦争で覇権に陰り 平等の回復で国をまとめよ Viewpoint イランのウラン濃縮禁止を 核施設への査察を妨害 テロ支援国指定の神権体制 Viewpoint ネガティビティ・バイアスと野党 ゴシップで国民の感情煽る 課題積み残しを与党のせい Viewpoint 「ミュトス」と認知戦の新局面 ＡＩでＡＩを防ぐ時代に TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒