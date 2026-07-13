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独立宣言と共産党宣言　歴史が示す二つの世界観　自由と尊厳、服従と統制

米コラムニスト　ドン・フェダー

By ドン・フェダー

二つの相反する世界観がある。一つは自由と人間への尊厳に基づき、もう一つは支配層のイデオロギーへの服従を基盤とする統制社会だ。【...全文を読む】

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