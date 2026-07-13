トップオピニオンViewpoint独立宣言と共産党宣言 歴史が示す二つの世界観 自由と尊厳、服従と統制 Viewpoint 独立宣言と共産党宣言 歴史が示す二つの世界観 自由と尊厳、服従と統制 米コラムニスト ドン・フェダー タグ会員向け 2026年7月14日 07時12分 By ドン・フェダー XLINEFacebookEmailPrint 二つの相反する世界観がある。一つは自由と人間への尊厳に基づき、もう一つは支配層のイデオロギーへの服従を基盤とする統制社会だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理 伝統的な夏の滋養食 国家レベルで開発・普及に力 人気記事 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 米ミサイル防衛網の構築急げ 進む核拡散、抑止力に懸念 Viewpoint 「ミュトス」と認知戦の新局面 ＡＩでＡＩを防ぐ時代に Viewpoint グリーンランドは北米防衛の要 「近北極国家」自称する中国 Viewpoint 結婚しない米国のＺ世代 ７割超「子供なくても充実」 人類の未来に迫り来る災厄 Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 Viewpoint 大学無償化は地方衰退への道 地方大学補助で均衡ある国土発展を Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 新着記事 Viewpoint 北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理 伝統的な夏の滋養食 国家レベルで開発・普及に力 Viewpoint アメリカ合衆国建国２５０年 建国の理念に立ち返ろう 理想は実現しているのか？ Viewpoint 同志社国際高校の「平和学習」 教育基本法違反認定は妥当 修学旅行が非合法運動の一翼に Viewpoint 建国から２５０年、米国の変貌と課題 対テロ戦争で覇権に陰り 平等の回復で国をまとめよ Viewpoint イランのウラン濃縮禁止を 核施設への査察を妨害 テロ支援国指定の神権体制 Viewpoint ネガティビティ・バイアスと野党 ゴシップで国民の感情煽る 課題積み残しを与党のせい Viewpoint 「ミュトス」と認知戦の新局面 ＡＩでＡＩを防ぐ時代に Viewpoint ベトナムの海洋権益を侵食する中国 建設進めて主権「確立」狙う海上民兵も活用し圧力強める TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒