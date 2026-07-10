トップオピニオンViewpoint北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理 伝統的な夏の滋養食 国家レベルで開発・普及に力 Viewpoint 北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理 伝統的な夏の滋養食 国家レベルで開発・普及に力 宮塚コリア研究所代表 宮塚 利雄 タグ会員向け 2026年7月11日 06時58分 By 宮塚 利雄 XLINEFacebookEmailPrint 今春、平壌を流れる大同江のほとりにタンコギ（犬肉）料理専門食堂が新たにオープンした。大同江の川辺には冷麺で有名な玉流館があるが、この食堂と同じ一等地に建ったタンコギ料理専門店は豪奢（ごうしゃ）な造りで、平壌市民の話題を独占している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事アメリカ合衆国建国２５０年 建国の理念に立ち返ろう 理想は実現しているのか？ 人気記事 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 米中会談は成功だったのか 華やかな演出の背後の欺瞞 激しい攻勢にさらされる米国 Viewpoint 単純な善悪論のベネズエラ報道 ルールは武力によって維持 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 同志社国際高校の「平和学習」 教育基本法違反認定は妥当 修学旅行が非合法運動の一翼に Viewpoint 外国人の運転免許に制限を 相次ぐ不法移民の交通事故 規制強化求めるトランプ米政権 Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 新着記事 Viewpoint アメリカ合衆国建国２５０年 建国の理念に立ち返ろう 理想は実現しているのか？ Viewpoint 同志社国際高校の「平和学習」 教育基本法違反認定は妥当 修学旅行が非合法運動の一翼に Viewpoint 建国から２５０年、米国の変貌と課題 対テロ戦争で覇権に陰り 平等の回復で国をまとめよ Viewpoint イランのウラン濃縮禁止を 核施設への査察を妨害 テロ支援国指定の神権体制 Viewpoint ネガティビティ・バイアスと野党 ゴシップで国民の感情煽る 課題積み残しを与党のせい Viewpoint 「ミュトス」と認知戦の新局面 ＡＩでＡＩを防ぐ時代に Viewpoint ベトナムの海洋権益を侵食する中国 建設進めて主権「確立」狙う海上民兵も活用し圧力強める Viewpoint 保育の現場で社会を見る 中途半端な人口減少対策 男が稼げる社会を望む母親 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き