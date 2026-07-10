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北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理　伝統的な夏の滋養食　国家レベルで開発・普及に力

宮塚コリア研究所代表　宮塚　利雄

By 宮塚 利雄

今春、平壌を流れる大同江のほとりにタンコギ（犬肉）料理専門食堂が新たにオープンした。大同江の川辺には冷麺で有名な玉流館があるが、この食堂と同じ一等地に建ったタンコギ料理専門店は豪奢（ごうしゃ）な造りで、平壌市民の話題を独占している。【...全文を読む】

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