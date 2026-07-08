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アメリカ合衆国建国２５０年　建国の理念に立ち返ろう　理想は実現しているのか？

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士／ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

７月４日に祝われたアメリカ合衆国の建国２５０周年は、国家の誕生を祝うだけでなく、一つの重要で普遍的な問いを私たちに投げ掛ける節目でもある。【...全文を読む】

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