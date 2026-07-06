トップオピニオンViewpoint同志社国際高校の「平和学習」 教育基本法違反認定は妥当 修学旅行が非合法運動の一翼に Viewpoint 同志社国際高校の「平和学習」 教育基本法違反認定は妥当 修学旅行が非合法運動の一翼に 元沖縄大学教授 宮城 能彦 タグ会員向け辺野古沖転覆事故 2026年7月7日 06時32分 By 宮城 能彦 XLINEFacebookEmailPrint ５月22日に文部科学省は「同志社国際高等学校の研修旅行等について（これまでの把握事項と文部科学省の見解）」を発表した。その後それは、同志社国際高校の今回の「平和学習」は政治的中立性が保たれておらず教育基本法違反だと文科省が認定したとして、大きな議論を巻き起こしている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事建国から２５０年、米国の変貌と課題 対テロ戦争で覇権に陰り 平等の回復で国をまとめよ 人気記事 Viewpoint グリーンランドは北米防衛の要 「近北極国家」自称する中国 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 米大統領選、経済が足かせのハリス氏 Viewpoint 「口無し飾り人形」にされた習主席 祝賀行事出席も発言なし Viewpoint 映画「湯徳章―私は誰なのか―」 二・二八事件で公開処刑 Viewpoint 米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 Viewpoint 韓国の「対馬は朝鮮の地」騒動 「独島はわが領土」歌詞改定 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな 新着記事 Viewpoint 建国から２５０年、米国の変貌と課題 対テロ戦争で覇権に陰り 平等の回復で国をまとめよ Viewpoint イランのウラン濃縮禁止を 核施設への査察を妨害 テロ支援国指定の神権体制 Viewpoint ネガティビティ・バイアスと野党 ゴシップで国民の感情煽る 課題積み残しを与党のせい Viewpoint 「ミュトス」と認知戦の新局面 ＡＩでＡＩを防ぐ時代に Viewpoint ベトナムの海洋権益を侵食する中国 建設進めて主権「確立」狙う海上民兵も活用し圧力強める Viewpoint 保育の現場で社会を見る 中途半端な人口減少対策 男が稼げる社会を望む母親 Viewpoint 少子化の原因分析と政府施策の検証 出産意図下げるストレス・不安 公的支援には限界、民間活用を Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き