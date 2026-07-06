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同志社国際高校の「平和学習」　教育基本法違反認定は妥当　修学旅行が非合法運動の一翼に

元沖縄大学教授　宮城　能彦

By 宮城 能彦

５月22日に文部科学省は「同志社国際高等学校の研修旅行等について（これまでの把握事項と文部科学省の見解）」を発表した。その後それは、同志社国際高校の今回の「平和学習」は政治的中立性が保たれておらず教育基本法違反だと文科省が認定したとして、大きな議論を巻き起こしている。【...全文を読む】

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