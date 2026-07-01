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イランのウラン濃縮禁止を　核施設への査察を妨害　テロ支援国指定の神権体制

元米朝鮮半島和平担当大使　ジョセフ・デトラニ

By ジョセフ・デトラニ

理想を言えばイランには、たとえ３・67％の低濃度であっても、ウラン濃縮を認めるべきではない。【...全文を読む】

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