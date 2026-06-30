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ネガティビティ・バイアスと野党　ゴシップで国民の感情煽る　課題積み残しを与党のせい

著述家　加藤文宏

By 加藤 文宏

ネガティブな情報は、ポジティブな情報より強い感情反応を引き起こす。このネガティビティ・バイアスと呼ばれる本能的な反応が自己防衛のための働きを逸脱して、モラルに反した行為への過剰な興奮を生み出してしまう。【...全文を読む】

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