「ミュトス」と認知戦の新局面　ＡＩでＡＩを防ぐ時代に

「クロード・ミュトス」がもたらす光明は、人工知能（ＡＩ）が「攻撃」と「防御」を同時に加速させる現実の到来にあるのではないだろうか。米アンソロピック社が２０２６年４月に公開したこの先端ＡＩは、サイバー攻撃や影響工作を高度化させる一方、それらを検知・防御する能力向上も示す。

ＡＩ人口知能によるサイバーネット

防御側にも新能力提供

つまり、ミュトス級のＡＩは「影響工作の増幅装置」であると同時に、「情報空間防衛システム」としての可能性を秘めている。従来、ＳＮＳ上の偽情報対策は人間のコンテンツ・モデレーターや事後的ファクト・チェックに依存してきた。しかし現在の生成ＡＩ時代には、情報生成と拡散速度が既に人間の処理能力を超え始めている。ミュトスは、この非対称性を防御側へ逆転させる可能性がある。

近年、日本の情報空間では、高市早苗首相に対する攻撃的ナラティブ（物語）拡散や、選挙期間中のＡＩ生成画像・動画の流通が深刻だ。従来、日本語は一定の言語障壁として機能していたが、生成ＡＩの登場によって状況は変化した。中国やロシアなど外国勢力は、自然な日本語による政治宣伝、感情誘導、世論操作を低コストで大量に展開しつつある。

一方、防御側にも新たな能力を提供する可能性として、第一に、協調的不正行動の検知がある。近年の対日影響工作では、大量アカウント運用、同時投稿、類似文体、特定ナラティブの集中拡散などが確認されている。ミュトス級のＡＩであれば、投稿時間、言語特徴、画像類似性、拡散経路など膨大なデータを横断分析し、人間では把握困難なネットワーク構造を可視化できる。これは個別投稿削除対策から、情報工作ネットワーク全体の検知へのシフトを意味する。

第二に、日本語環境特有の問題への対応である。防御側も同じミュトス級のＡＩを活用することで、一見自然に見える不自然なナラティブや感情誘導パターンを検知できるようになる。これは単なる翻訳ＡＩではなく、日本語世論空間監視ＡＩへの進化を意味する。

第三に、ディープフェイク対策への応用である。政治家の偽発言動画、加工音声、偽会見映像などが急増している。一般有権者が真偽を判定することは困難でも、ミュトスは顔の動き、光源の不一致、音声同期、画像ノイズなど、人間には知覚困難な特徴を高速分析できる。特に選挙期間中には、ＳＮＳプラットフォーマーと連携したリアルタイム警告システムの重要性が高まる。

第四に、プレバンキング機能である。人々は一度接触した偽情報の影響を完全には払拭（ふっしょく）できない。ミュトスは、流行しそうなナラティブを予測し、拡散し得る偽情報について事前警告する運用も可能だろう。これは認知空間における〝ワクチン〟に近い概念であり、日本社会で不足している「認知安全保障」を補完する手段となる。

現代の影響工作は事実よりも感情を標的にしている。怒り、不安、不信感、社会の分断を煽（あお）る感情の増幅を重視している。ミュトス級のＡＩであれば、どの投稿が怒りを誘発しやすいか、どのナラティブが社会分断を拡大するか解析可能であり、防御側が活用すれば「社会不安誘導キャンペーン」を早期に把握できると期待される。

鍵となるのは、こうしたＡＩ防御能力を海外プラットフォーム任せにしないことだ。現在、日本の情報空間におけるＸ（旧ツイッター）、ユーチューブ、ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）など外国企業への依存度は高い。しかし各国の政治文化や安全保障環境は異なるため、日本独自の認知戦対策ＡＩ基盤が必要になる。特に中国・ロシア系の影響工作は、日本社会内部の分断や政治的不信を狙う傾向が強く、日本語特有の政治文化理解が不可欠である。

国家安全保障インフラ

日本政府も危機感を強めている。26年には、金融庁・日銀・メガバンクによるＡＩ時代の金融システム攻撃対策が議論され、選挙期間中の生成ＡＩコンテンツ規制強化も進められている。ＡＩ攻撃の対象となるのは防御の弱い組織だが、適切な監視体制、情報リテラシー、アクセス管理、ＡＩ活用型防御を整備できれば、防御側が優位性を確保できる。

ミュトスが示しているのは、情報空間防衛が従来の広報やＳＮＳ監視を超え、国家安全保障インフラへ変化している現実である。サイバー防衛と同様、情報空間でもＡＩでＡＩを防ぐ時代が始まっている。ＡＩを単に脅威として恐れるのではなく、認知戦・ディープフェイク・影響工作対策を含む情報空間防衛インフラとしての活用を期待する。

（にった・ようこ）