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ベトナムの海洋権益を侵食する中国　建設進めて主権「確立」狙う海上民兵も活用し圧力強める

一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事／ペマ・ギャルポ

By ペマ・ギャルボ

小泉進次郎防衛大臣は５月31日、シンガポールで開催されたシャングリラ・ダイアローグにおける演説で、日本が「軍国主義」へ回帰しているとする中国の非難に対し鋭く反論した。【...全文を読む】

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