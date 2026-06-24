トップオピニオンViewpointベトナムの海洋権益を侵食する中国 建設進めて主権「確立」狙う海上民兵も活用し圧力強める Viewpoint ベトナムの海洋権益を侵食する中国 建設進めて主権「確立」狙う海上民兵も活用し圧力強める 一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事／ペマ・ギャルポ タグ会員向け 2026年6月25日 07時11分 By ペマ・ギャルボ XLINEFacebookEmailPrint 小泉進次郎防衛大臣は５月31日、シンガポールで開催されたシャングリラ・ダイアローグにおける演説で、日本が「軍国主義」へ回帰しているとする中国の非難に対し鋭く反論した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事保育の現場で社会を見る 中途半端な人口減少対策 男が稼げる社会を望む母親 人気記事 Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 戦艦三笠とヴィクトリー号 世界史に名を刻む両艦 艦上で日英首脳会合など開催を Viewpoint 単純な善悪論のベネズエラ報道 ルールは武力によって維持 Viewpoint エネルギー支配強化する米国 台頭する中国に対抗 原発推進で電力供給確保を Viewpoint 最新数字で見た「中国大不況」の惨状 不動産投資４年間で41％減少 Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 新着記事 Viewpoint 保育の現場で社会を見る 中途半端な人口減少対策 男が稼げる社会を望む母親 Viewpoint 少子化の原因分析と政府施策の検証 出産意図下げるストレス・不安 公的支援には限界、民間活用を Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 Viewpoint 政治家は帰化歴の公表を 米市長辞任劇で問題表面化 警戒すべき中国の統一戦線工作 Viewpoint 中国は「歴史の囚人」 都合のいい反日ナラティブ インド太平洋版ＮＡＴＯは可能 Viewpoint 台湾の民主化30年を祝す 拡大する中国の「文攻武嚇」 自由諸国の一層の紐帯強化を Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 外国人の運転免許に制限を 相次ぐ不法移民の交通事故 規制強化求めるトランプ米政権 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き