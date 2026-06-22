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保育の現場で社会を見る　中途半端な人口減少対策　男が稼げる社会を望む母親

元衆議院議員　大泉　博子

By 大泉 博子

２０２５年の出生数が67万１２３６人と公表され、過去最少を更新した。これを団塊世代（１９４７～49年生まれ）の出生数と比べると４分の１、団塊ジュニア（71～74年生まれ）の出生数と比べると３分の１以下である。【...全文を読む】

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