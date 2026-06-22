トップオピニオンViewpoint保育の現場で社会を見る 中途半端な人口減少対策 男が稼げる社会を望む母親 Viewpoint 保育の現場で社会を見る 中途半端な人口減少対策 男が稼げる社会を望む母親 元衆議院議員 大泉 博子 タグ会員向け 2026年6月23日 06時18分 By 大泉 博子 XLINEFacebookEmailPrint ２０２５年の出生数が67万１２３６人と公表され、過去最少を更新した。これを団塊世代（１９４７～49年生まれ）の出生数と比べると４分の１、団塊ジュニア（71～74年生まれ）の出生数と比べると３分の１以下である。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事少子化の原因分析と政府施策の検証 出産意図下げるストレス・不安 公的支援には限界、民間活用を 人気記事 Viewpoint 少子化の原因分析と政府施策の検証 出産意図下げるストレス・不安 公的支援には限界、民間活用を Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 安保環境は力で守る時代に入るのか 米中露が露骨な国益追求 Viewpoint 武器生産国に移行するウクライナ Viewpoint パキスタンはテロの連鎖を断ち切れ 過激派支援する構造存在 忘れてならぬパハルガムの悲劇 Viewpoint 自衛官の階級呼称見直しに当たって 自衛隊そのものの位置付け見直しも Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 Viewpoint 米空港混乱、警鐘とすべし 政治的分断で機能不全に 中国、専制体制の優位性強調 新着記事 Viewpoint 少子化の原因分析と政府施策の検証 出産意図下げるストレス・不安 公的支援には限界、民間活用を Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 Viewpoint 政治家は帰化歴の公表を 米市長辞任劇で問題表面化 警戒すべき中国の統一戦線工作 Viewpoint 中国は「歴史の囚人」 都合のいい反日ナラティブ インド太平洋版ＮＡＴＯは可能 Viewpoint 台湾の民主化30年を祝す 拡大する中国の「文攻武嚇」 自由諸国の一層の紐帯強化を Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 外国人の運転免許に制限を 相次ぐ不法移民の交通事故 規制強化求めるトランプ米政権 Viewpoint 辺野古沖転覆事故と沖縄県民の責任 新基地建設に複雑な感情 沈黙は反対運動支持することに TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒