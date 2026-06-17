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少子化の原因分析と政府施策の検証　出産意図下げるストレス・不安　公的支援には限界、民間活用を

平成国際大学名誉教授　佐藤　晴彦

By 佐藤 晴彦

わが国は少子化対策に国を挙げて取り組んできた。しかし、合計特殊出生率（15歳から49歳までの女性が一生の間に産むとされる子供の平均人数）は下がる一方である。【...全文を読む】

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