トップオピニオンViewpoint少子化の原因分析と政府施策の検証 出産意図下げるストレス・不安 公的支援には限界、民間活用を Viewpoint 少子化の原因分析と政府施策の検証 出産意図下げるストレス・不安 公的支援には限界、民間活用を 平成国際大学名誉教授 佐藤 晴彦 タグ会員向け 2026年6月18日 06時46分 By 佐藤 晴彦 XLINEFacebookEmailPrint わが国は少子化対策に国を挙げて取り組んできた。しかし、合計特殊出生率（15歳から49歳までの女性が一生の間に産むとされる子供の平均人数）は下がる一方である。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 人気記事 Viewpoint ホルムズ海峡のハイブリッドリスク イラン代理勢力の活動拡大 高まるサイバー脅威と軍事緊張 Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 Viewpoint 米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint トランプ政権の国家安保戦略と日米同盟 西半球重視と中国排除の宣言 Viewpoint 五輪２選手が教える成功の意味 個人の尊重と国家的威信 Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 新着記事 Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 Viewpoint 政治家は帰化歴の公表を 米市長辞任劇で問題表面化 警戒すべき中国の統一戦線工作 Viewpoint 中国は「歴史の囚人」 都合のいい反日ナラティブ インド太平洋版ＮＡＴＯは可能 Viewpoint 台湾の民主化30年を祝す 拡大する中国の「文攻武嚇」 自由諸国の一層の紐帯強化を Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 外国人の運転免許に制限を 相次ぐ不法移民の交通事故 規制強化求めるトランプ米政権 Viewpoint 辺野古沖転覆事故と沖縄県民の責任 新基地建設に複雑な感情 沈黙は反対運動支持することに Viewpoint 野口武彦『慶喜のカリスマ』を読む 全編「理不尽の物語」 自身を放棄し玉砕を回避 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒