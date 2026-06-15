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西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』　外国人労働者は「奴隷階級」に　人権無視も甚だしいと批判

評論家　三浦小太郎

By 三浦 小太郎

１９８０年代、人手不足と、いわゆる「３Ｋ」と呼ばれた厳しい肉体労働を日本人が避けるようになっていた時代に、外国人労働者を受け入れるべきだという声が、日本政府、財界、そして保守派知識人の中にすら広がっていた時期があった。【...全文を読む】

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