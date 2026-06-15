トップオピニオンViewpoint西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 評論家 三浦小太郎 タグ会員向け 2026年6月16日 06時46分 By 三浦 小太郎 XLINEFacebookEmailPrint １９８０年代、人手不足と、いわゆる「３Ｋ」と呼ばれた厳しい肉体労働を日本人が避けるようになっていた時代に、外国人労働者を受け入れるべきだという声が、日本政府、財界、そして保守派知識人の中にすら広がっていた時期があった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事政治家は帰化歴の公表を 米市長辞任劇で問題表面化 警戒すべき中国の統一戦線工作 人気記事 Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 選挙戦の激しい妨害活動 暴力的な威嚇が当たり前に Viewpoint 政治家は帰化歴の公表を 米市長辞任劇で問題表面化 警戒すべき中国の統一戦線工作 Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に 新着記事 Viewpoint 政治家は帰化歴の公表を 米市長辞任劇で問題表面化 警戒すべき中国の統一戦線工作 Viewpoint 中国は「歴史の囚人」 都合のいい反日ナラティブ インド太平洋版ＮＡＴＯは可能 Viewpoint 台湾の民主化30年を祝す 拡大する中国の「文攻武嚇」 自由諸国の一層の紐帯強化を Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 外国人の運転免許に制限を 相次ぐ不法移民の交通事故 規制強化求めるトランプ米政権 Viewpoint 辺野古沖転覆事故と沖縄県民の責任 新基地建設に複雑な感情 沈黙は反対運動支持することに Viewpoint 野口武彦『慶喜のカリスマ』を読む 全編「理不尽の物語」 自身を放棄し玉砕を回避 Viewpoint 21世紀の黙示録 非人間軍の時代 ＡＩが戦争の構造をつくり替える TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒