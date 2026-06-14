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政治家は帰化歴の公表を　米市長辞任劇で問題表面化　警戒すべき中国の統一戦線工作

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

参政党の神谷宗幣代表は、５月の国会での初の党首討論で、高市早苗首相に対して、国政選挙や地方議会・首長選挙での立候補者の帰化歴公開の必要性について質問した。【...全文を読む】

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