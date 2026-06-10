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中国は「歴史の囚人」　都合のいい反日ナラティブ　インド太平洋版ＮＡＴＯは可能

米ハドソン研究所中国センター所長　マイルズ・ユー

By マイルズ・ユー

中国共産党は、現代国際政治の中で歴史を政治的武器として利用してきた。【...全文を読む】

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