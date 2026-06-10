トップオピニオンViewpoint中国は「歴史の囚人」 都合のいい反日ナラティブ インド太平洋版ＮＡＴＯは可能 Viewpoint 中国は「歴史の囚人」 都合のいい反日ナラティブ インド太平洋版ＮＡＴＯは可能 米ハドソン研究所中国センター所長 マイルズ・ユー タグ会員向け 2026年6月11日 06時29分 By マイルズ・ユー XLINEFacebookEmailPrint 中国共産党は、現代国際政治の中で歴史を政治的武器として利用してきた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事台湾の民主化30年を祝す 拡大する中国の「文攻武嚇」 自由諸国の一層の紐帯強化を 人気記事 Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 生成ＡⅠが新たな情報工作ツールに 国家主体型の認知戦拡大 政治空間にフェイク動画浸透 Viewpoint 台湾の民主化30年を祝す 拡大する中国の「文攻武嚇」 自由諸国の一層の紐帯強化を Viewpoint 米大統領選、経済が足かせのハリス氏 Viewpoint 「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ Viewpoint 山上被告報道の問題点 「復讐劇」の筋書きへと単純化 Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 新着記事 Viewpoint 台湾の民主化30年を祝す 拡大する中国の「文攻武嚇」 自由諸国の一層の紐帯強化を Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 外国人の運転免許に制限を 相次ぐ不法移民の交通事故 規制強化求めるトランプ米政権 Viewpoint 辺野古沖転覆事故と沖縄県民の責任 新基地建設に複雑な感情 沈黙は反対運動支持することに Viewpoint 野口武彦『慶喜のカリスマ』を読む 全編「理不尽の物語」 自身を放棄し玉砕を回避 Viewpoint 21世紀の黙示録 非人間軍の時代 ＡＩが戦争の構造をつくり替える Viewpoint 米中会談は成功だったのか 華やかな演出の背後の欺瞞 激しい攻勢にさらされる米国 Viewpoint 生成ＡⅠが新たな情報工作ツールに 国家主体型の認知戦拡大 政治空間にフェイク動画浸透 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒