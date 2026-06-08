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台湾の民主化30年を祝す　拡大する中国の「文攻武嚇」　自由諸国の一層の紐帯強化を

平成国際大学大学院法学研究科長　浅野　和生

By 浅野 和生

今から30年前、１９９６年５月20日、台湾で李登輝総統が３度目の就任式を迎えた。47年に施行された中華民国憲法では、総統の選出と憲法改正は国民大会が行うこととされていたが、李登輝政権の憲法修正によって第９代以後の「中華民国総統」は、「中華民国自由地区」住民の直接投票で選出された。【...全文を読む】

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