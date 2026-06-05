6月23日は新安保条約発効の日　権力政治を取り戻す必要

東洋大学名誉教授 西川佳秀

毎年６月になると頭に浮かぶ日がある。６月23日である。日米相互協力及び安全保障条約（新安保条約）が発効した日だ。昭和35年６月のことだ。この日、今に至る戦後日本の平和と繁栄の基礎が確立されたといっても過言ではない。

吉田茂首相が米国と結んだ旧安保条約は米軍の日本駐留を認めながら、米国に日本防衛の義務はなかった。これを改めるべく岸信介首相が米国と交渉し、努力を重ね、現在の新安保条約締結に漕（こ）ぎ着けたのである。新安保条約では米国の日本防衛義務が明記され、付属文書で在日米軍の行動に対し事前協議の制度も設けられた。

旧条約の不平等性を見直した岸首相の功績は大きい。だが当時の世論は安保条約の改定に反対し、連日革新勢力や学生らの大規模なデモが国会を取り巻いた。60年安保闘争である。そのため新安保条約は発効したが、岸内閣は退陣に追い込まれた。

北の丸公園の吉田茂像

力の均衡で平和を維持

日米をより対等な関係に近づけた岸政権を批判し、安保改定反対を叫んだ当時の人たちの意識は今では理解し難いが、日米関係を強化することによって日本が米国の戦争に巻き込まれてしまうことを懸念し、恐れたのである。

敗戦や戦争放棄の憲法を持ったことで、日本は二度と戦争をせず、他国の戦争にも巻き込まれないと考える人が戦後の日本社会には多かった。空想的な平和主義や理想主義に浸る彼らは非（反）軍事＝平和と考え、力を重視する権力政治、パワーポリティクスを嫌悪、否定した。権力政治からの逃避である。そのような意識や姿勢が安保改定に水を差したのだ。

だが空虚な平和主義や夢想的な理想主義で戦後日本の平和が保たれたわけではない。日米安保体制や自らの国防努力が平和をもたらしたのだ。現実の国際社会は力と力が衝突する場であり、力の保持や均衡を図ることで平和や秩序が維持されている。パワーポリティクスを〝悪の政治〟と決めつけ、遠ざける姿勢は正しくない。力を排除することが正義でもない。

とはいえ安保改定から70年近い歳月を経た現在もなお、権力政治を忌避し平和主義や理想主義に浸り続ける人たちがこの国には多い。武器を輸出しなければ戦争に巻き込まれず平和が保たれる。平和国家日本に情報機関やスパイ防止法は不要と説くグループやメディアも存在する。世界中の多くの国が行っている当たり前の安保政策の導入が戦争や悪に繋（つな）がるという異常な警戒心は、戦後日本が権力政治を拒み続けてきた弊害の為（な）せる業にほかならない。

国際環境が厳しさを増す中、平和構築や平和協力など「平和」と冠した外交は善、武器輸出や軍事力の使用は悪という権力政治の忌避から生まれた偏った政治・国際感覚を払拭（ふっしょく）し、国益実現のため必要ならば時に力の行使も厭（いと）わぬ国に一刻も早く脱皮する必要がある。

同盟には、「巻き込まれ」とは逆に「切り捨てられる」危険も伴う。米一国主義を掲げるトランプ政権は同盟国のただ乗りを非難し、同盟関係の見直しや廃棄さえも真剣に検討しており、米国が安全保障のコミットメントを同盟国に提供し続けるかどうか危ぶむ声もある。

そのため最近、米国一辺倒ではなく多国間協調の必要性が説かれる。確かにそれも重要な施策ではあるが、日本防衛の義務を伴わない多国間の枠組みが日米安保条約に取って代わることはできない。アジアには欧州連合（ＥＵ）のような確たる地域協力機構も無い。

米国「引き込む」努力を

一方、強大な中露朝の軍事脅威に近接する日本が、自主国防の道を選ぶことにも無理がある。自分の国は自分で守るという「自律」の気概は大切だが、国防の「自立」が困難な以上、価値観を共有する米国との同盟は、今後も我が国の安全保障にとって必要不可欠である。

しかも日米安保体制は決して恒久不変の枠組みではない。一方の当事国が通告すれば１年後には簡単に破棄できる仕組みだ。この事実を再認識するとともに、米国の力を引き出す、米国を日本防衛のために引き込む努力が必要だ。日本列島は米国にとって高い地政学的価値を持っている。だがそれに甘んじず、自衛力の強化と並び安全保障政策での日米連携を強め、日本が米国にとって真に重要な同盟国であり続けるための取り組みが求められる。

（にしかわ・よしみつ）