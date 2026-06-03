トップオピニオンViewpoint外国人の運転免許に制限を 相次ぐ不法移民の交通事故 規制強化求めるトランプ米政権 Viewpoint 外国人の運転免許に制限を 相次ぐ不法移民の交通事故 規制強化求めるトランプ米政権 米ワシントン・タイムズ論説エディター ケリー・サドラー タグ会員向け 2026年6月4日 06時58分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 中国出身で英語を話せない帰化米国人のジン・ドン被告は先月下旬、バージニア州スタッフォード郡の州間高速道路95号線で、自身が運転するチャーターバスを乗用車に衝突させたとして、過失致死罪２件で起訴された。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事辺野古沖転覆事故と沖縄県民の責任 新基地建設に複雑な感情 沈黙は反対運動支持することに 人気記事 Viewpoint 戦艦三笠とヴィクトリー号 世界史に名を刻む両艦 艦上で日英首脳会合など開催を Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 Viewpoint 「大学入学共通テスト」に思う 「一発勝負」の危うさ懸念 Viewpoint 「中央アジア＋日本」首脳会合成果と課題 高まる地政学的重要性 Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 Viewpoint 機能不全のＮＡＴＯ イラン攻撃巡り対立浮き彫り Viewpoint 『菅義偉 官邸の決断』を読む 幅広い官房長官の仕事 Viewpoint 安保環境は力で守る時代に入るのか 米中露が露骨な国益追求 新着記事 Viewpoint 辺野古沖転覆事故と沖縄県民の責任 新基地建設に複雑な感情 沈黙は反対運動支持することに Viewpoint 野口武彦『慶喜のカリスマ』を読む 全編「理不尽の物語」 自身を放棄し玉砕を回避 Viewpoint 21世紀の黙示録 非人間軍の時代 ＡＩが戦争の構造をつくり替える Viewpoint 米中会談は成功だったのか 華やかな演出の背後の欺瞞 激しい攻勢にさらされる米国 Viewpoint 生成ＡⅠが新たな情報工作ツールに 国家主体型の認知戦拡大 政治空間にフェイク動画浸透 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 結婚しない米国のＺ世代 ７割超「子供なくても充実」 人類の未来に迫り来る災厄 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒