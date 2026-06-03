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外国人の運転免許に制限を　相次ぐ不法移民の交通事故　規制強化求めるトランプ米政権

米ワシントン・タイムズ論説エディター　ケリー・サドラー

By 編集部

中国出身で英語を話せない帰化米国人のジン・ドン被告は先月下旬、バージニア州スタッフォード郡の州間高速道路95号線で、自身が運転するチャーターバスを乗用車に衝突させたとして、過失致死罪２件で起訴された。【...全文を読む】

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