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辺野古沖転覆事故と沖縄県民の責任　新基地建設に複雑な感情　沈黙は反対運動支持することに

元沖縄大学教授　宮城　能彦

By 宮城 能彦

今年３月16日、名護市辺野古沖で船２隻が転覆し修学旅行で平和学習に参加していた高校生が亡くなった。【...全文を読む】

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