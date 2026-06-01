トップオピニオンViewpoint野口武彦『慶喜のカリスマ』を読む 全編「理不尽の物語」 自身を放棄し玉砕を回避 Viewpoint 野口武彦『慶喜のカリスマ』を読む 全編「理不尽の物語」 自身を放棄し玉砕を回避 文芸評論家 菊田 均 タグ会員向け 2026年6月1日 11時44分 By 菊田 均 XLINEFacebookEmailPrint 理不尽という単語がある。ムダであったり、バカバカしかったり、余計なものであったり。ＡＩ（人工知能）の便利な時代になっても、理不尽そのものはなくならない。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事21世紀の黙示録 非人間軍の時代 ＡＩが戦争の構造をつくり替える 人気記事 Viewpoint 生成ＡⅠが新たな情報工作ツールに 国家主体型の認知戦拡大 政治空間にフェイク動画浸透 Viewpoint “トランプデモクラシー”の時代が来るか マッキンリーとジャクソンを思慕 Viewpoint 中国・パキスタンの結び付き インドを意識した地政学的な関係 Viewpoint 21世紀の覇権秩序を占う 地域大国角逐の時代へ Viewpoint 異常なメガソーラー建設 事業者の正義に萎縮した行政 背景に民主党政権の再エネ偏重 Viewpoint トランプ氏は自由貿易を捨てたか？ デジタル貿易は自由化継続 情報統制行う中国にどう対応 Viewpoint 戦後80年は節目になったか アメリカ化の弊害随所に Viewpoint 中国「反日映画」連続上映の恐怖 国民の反日感情を刺激 ＳＮＳに溢れる過激な投稿 新着記事 Viewpoint 21世紀の黙示録 非人間軍の時代 ＡＩが戦争の構造をつくり替える Viewpoint 米中会談は成功だったのか 華やかな演出の背後の欺瞞 激しい攻勢にさらされる米国 Viewpoint 生成ＡⅠが新たな情報工作ツールに 国家主体型の認知戦拡大 政治空間にフェイク動画浸透 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 結婚しない米国のＺ世代 ７割超「子供なくても充実」 人類の未来に迫り来る災厄 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな Viewpoint パキスタンはテロの連鎖を断ち切れ 過激派支援する構造存在 忘れてならぬパハルガムの悲劇 Viewpoint ＡⅠでも米国でもない日本の方向 穏やかな平和と技術の国造りを TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒