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野口武彦『慶喜のカリスマ』を読む　全編「理不尽の物語」　自身を放棄し玉砕を回避

文芸評論家　菊田　均

By 菊田 均

理不尽という単語がある。ムダであったり、バカバカしかったり、余計なものであったり。ＡＩ（人工知能）の便利な時代になっても、理不尽そのものはなくならない。【...全文を読む】

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