21世紀の黙示録　非人間軍の時代　ＡＩが戦争の構造をつくり替える

軍事評論家 福山 隆

21世紀の戦場では、もはや「人間の軍隊」だけが主役ではない。人工知能（ＡＩ）、ロボット、ドローン群、自律型兵器といった〝人間ではない戦力〟が、国家の軍事力の中核へと浮上している。私はこれを「非人間軍（Ｎｏｎ―ｈｕｍａｎ Ｆｏｒｃｅｓ）」と呼び、陸・海・空に続く第４の軍種として位置付けるべき時代が到来したと考える。

AIロボットのイメージ

第４軍種の創設不可避

この変化は単なる兵器の進化ではない。戦争の構造そのものが、人間中心からＡＩ中心へと移行する「文明史的転換」である。ウクライナ戦争では１日数千機のドローンが投入され、ＡＩが標的選択や攻撃判断を担う場面が増えている。イランの大規模無人機攻撃や紅海での自律型兵器の応酬など、世界の紛争はすでに〝非人間化〟の段階に入った。イランは数百機の自爆型ドローンと巡航ミサイルを同時発射し、攻撃の大半をＡＩが制御する飽和攻撃を実施。迎撃側は人間の判断速度では対応できず、ＡＩ同士が瞬時に最適解を探り合う〝速度の戦い〟が展開された。紅海でも、フーシ派の無人兵器に対し、米海軍は自律航行型無人艦艇やＡＩ防空システムで応戦している。海上で向かい合うのは、もはや水兵ではなく、学習し続けるアルゴリズム同士である。

こうした戦闘は、「人間が戦う戦争」から「人間がほとんど介在しない戦争」への歴史的転換点が静かに、しかし確実に進行していることを示す。

第１の転換は戦場の主役が「ＡＩ」になったこと。

従来の３軍は人間の操作と判断を前提に組織されてきた。しかしＡＩ兵器は疲れず、恐れず、24時間戦い続ける。ミリ秒単位で変化する戦況に対し、人間の反応速度は限界を迎えつつある。さらにＡＩ搭載の無人機やロボット兵器は安価に大量生産でき、損耗を前提とした〝消耗型戦力〟として投入できる。ＡＩ兵器はもはや「兵士の代替」ではなく、戦争の主役そのものを置き換えつつある。

第２の転換は軍事組織の再編が不可避となったことだ。

非人間軍が主力となる時代、従来の３軍体制では対応できない。ＡＩ兵器は陸海空の境界を越えて作戦し、ドローンは海上から発進し、陸上を攻撃し、衛星と連携して飛ぶ。もはや「どの軍の管轄か」を議論している余裕はない。必要なのは、ＡＩ・ロボット・無人機を統合運用する〝第４軍種〟の創設である。米国では無人機軍構想が議論され、中国はＡＩ戦争を前提に軍改革を進め、イスラエルはＡＩ指揮システムを実戦投入した。世界はすでに非人間軍の時代へ踏み出している。

第３の転換は国家そのものがつくり替えられることだ。

ＡＩ戦争は軍事組織を超え、国家の制度・産業・法体系を根本から変えつつある。兵站（へいたん）では弾薬より半導体・バッテリー・通信網が戦力の生命線となり、産業基盤も防衛産業からＡＩ企業・ソフトウエア企業へと重心が移る。自律型兵器の責任主体やＡＩの交戦規則（ＲＯＥ）を定める法整備が不可欠となり、教育でも兵士よりＡＩ技術者やデータ分析官の育成が優先される。非人間軍の創設は、国家の再設計を迫る構造変化である。

日本は国家戦略転換を

日本はＡＩ戦争の現実を前に、世界の潮流から遅れつつある。自衛隊は３軍体制のままで、無人機部隊も限定的、ＡＩ兵器の研究開発も十分とは言えない。周辺国はすでにＡＩ軍拡を加速させている。日本が取るべき方向は明確だ。非人間軍を国家戦略として位置付け、ＡＩ・無人機・ロボット兵器を統合運用する司令部を設置し、半導体・ＡＩ産業を「安全保障産業」として再編し、法制度を整えることである。非人間軍は日本の安全保障を支える「最後の防波堤」となる。

ヨハネ黙示録に登場する「悪霊イナゴ」は恐怖の象徴として描かれた。しかし21世紀の戦場に現れたのは、まさに〝イナゴの群れ〟のように襲い掛かる無数のドローンである。黙示録が暗示したのは、ＡＩが戦争の主役となる未来の姿だったのかもしれない。非人間軍の時代はすでに始まっている。日本はその現実から目を背ける余裕を持たない。

（ふくやま・たかし）