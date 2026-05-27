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米中会談は成功だったのか　華やかな演出の背後の欺瞞　激しい攻勢にさらされる米国

民主主義防衛財団会長　クリフォード・メイ

By クリフォード・メイ

今月中旬の米中首脳会談はどれほど成功だったのか。トランプ大統領は「大成功だった」と語った。一方、中国の最高指導者、習近平氏は「建設的だった」と表現しただけだった。【...全文を読む】

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