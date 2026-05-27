トップオピニオンViewpoint米中会談は成功だったのか 華やかな演出の背後の欺瞞 激しい攻勢にさらされる米国 Viewpoint 米中会談は成功だったのか 華やかな演出の背後の欺瞞 激しい攻勢にさらされる米国 民主主義防衛財団会長 クリフォード・メイ タグ会員向け 2026年5月28日 07時00分 By クリフォード・メイ XLINEFacebookEmailPrint 今月中旬の米中首脳会談はどれほど成功だったのか。トランプ大統領は「大成功だった」と語った。一方、中国の最高指導者、習近平氏は「建設的だった」と表現しただけだった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事生成ＡⅠが新たな情報工作ツールに 国家主体型の認知戦拡大 政治空間にフェイク動画浸透 人気記事 Viewpoint 日本外交 やるべきことは多いはずだ 紛争解決・平和構築に汗をかけ Viewpoint Ｃ５構想とロシアの戦略的世界観 「耐久性」で測られる権力 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint 高市政権の新たな外交政策 参政党を引き込む選択肢も Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 Viewpoint 山上被告報道の問題点 「復讐劇」の筋書きへと単純化 Viewpoint 安保環境は力で守る時代に入るのか 米中露が露骨な国益追求 新着記事 Viewpoint 生成ＡⅠが新たな情報工作ツールに 国家主体型の認知戦拡大 政治空間にフェイク動画浸透 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 結婚しない米国のＺ世代 ７割超「子供なくても充実」 人類の未来に迫り来る災厄 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな Viewpoint パキスタンはテロの連鎖を断ち切れ 過激派支援する構造存在 忘れてならぬパハルガムの悲劇 Viewpoint ＡⅠでも米国でもない日本の方向 穏やかな平和と技術の国造りを Viewpoint 中国の「相互尊重」は偽り 他国への強要や侵略を隠蔽 共産政権に正面から対峙せよ Viewpoint 「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒