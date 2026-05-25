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生成ＡⅠが新たな情報工作ツールに　国家主体型の認知戦拡大　政治空間にフェイク動画浸透

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー　新田 容子

By 新田 容子

近年、生成ＡⅠ（人工知能）はサイバーセキュリティー分野において急速に利用領域を拡大している。【...全文を読む】

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