トップオピニオンViewpoint生成ＡⅠが新たな情報工作ツールに 国家主体型の認知戦拡大 政治空間にフェイク動画浸透 Viewpoint 生成ＡⅠが新たな情報工作ツールに 国家主体型の認知戦拡大 政治空間にフェイク動画浸透 仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー 新田 容子 タグ会員向け 2026年5月26日 06時27分 By 新田 容子 XLINEFacebookEmailPrint 近年、生成ＡⅠ（人工知能）はサイバーセキュリティー分野において急速に利用領域を拡大している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア 人気記事 Viewpoint 台湾への圧力拡大する中国 アイデンティティー巡る戦い Viewpoint 大砲とバター 米政権の強まる要求 米を潤す考えから転換を Viewpoint ホルムズ海峡のハイブリッドリスク イラン代理勢力の活動拡大 高まるサイバー脅威と軍事緊張 Viewpoint 戦い済んで、社会保障・社会福祉は？ ソーシャルワークの制度化を Viewpoint 木下公勝著『北の喜怒哀楽』 「帰国」事業で９万人が北朝鮮に 反日教育による差別と偏見 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 露朝連携は米外交の失敗 機能しなかった封じ込め Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏 新着記事 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 結婚しない米国のＺ世代 ７割超「子供なくても充実」 人類の未来に迫り来る災厄 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな Viewpoint パキスタンはテロの連鎖を断ち切れ 過激派支援する構造存在 忘れてならぬパハルガムの悲劇 Viewpoint ＡⅠでも米国でもない日本の方向 穏やかな平和と技術の国造りを Viewpoint 中国の「相互尊重」は偽り 他国への強要や侵略を隠蔽 共産政権に正面から対峙せよ Viewpoint 「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒