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結婚しない米国のＺ世代　７割超「子供なくても充実」　人類の未来に迫り来る災厄

米コラムニスト　ドン・フェダー

By ドン・フェダー

10代から20代の「Ｚ世代」が、歴史上最も自己陶酔的で自己中心的な世代であることは間違いない。彼らの思い上がりは、自分たちだけでなく、社会や人類の未来にも影響を及ぼすだろう。【...全文を読む】

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