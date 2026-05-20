トップオピニオンViewpoint結婚しない米国のＺ世代 ７割超「子供なくても充実」 人類の未来に迫り来る災厄 Viewpoint 結婚しない米国のＺ世代 ７割超「子供なくても充実」 人類の未来に迫り来る災厄 米コラムニスト ドン・フェダー タグ会員向け 2026年5月21日 06時48分 By ドン・フェダー XLINEFacebookEmailPrint 10代から20代の「Ｚ世代」が、歴史上最も自己陶酔的で自己中心的な世代であることは間違いない。彼らの思い上がりは、自分たちだけでなく、社会や人類の未来にも影響を及ぼすだろう。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな 人気記事 Viewpoint 「中央アジア＋日本」首脳会合成果と課題 高まる地政学的重要性 Viewpoint 「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ Viewpoint 機能不全のＮＡＴＯ イラン攻撃巡り対立浮き彫り Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 Viewpoint 台湾・国民党党首候補の対中政策を危惧 「中国人意識」で台湾を守れるか Viewpoint 中国による台湾・平和的統一の途 産業協力強め共同市場構築 第15次５カ年計画が示す経済戦略 Viewpoint 大学無償化は地方衰退への道 地方大学補助で均衡ある国土発展を Viewpoint 米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 新着記事 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな Viewpoint パキスタンはテロの連鎖を断ち切れ 過激派支援する構造存在 忘れてならぬパハルガムの悲劇 Viewpoint ＡⅠでも米国でもない日本の方向 穏やかな平和と技術の国造りを Viewpoint 中国の「相互尊重」は偽り 他国への強要や侵略を隠蔽 共産政権に正面から対峙せよ Viewpoint 「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 新型コロナ流出を隠蔽か 米司法省、共謀の科学者起訴 非営利団体、補助金停止を懸念 Viewpoint ホルムズ海峡のハイブリッドリスク イラン代理勢力の活動拡大 高まるサイバー脅威と軍事緊張 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒