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残念な旧統一教会解散命令　“空気”に影響された司法　恣意的な行政介入の前例許すな

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

日本における旧統一教会（世界平和統一家庭連合）に対する解散命令は、感情的な世論と政治的圧力の下で進められている側面が強く、法治主義と憲法秩序の観点から極めて重大な問題を孕（はら）んでいる。【...全文を読む】

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