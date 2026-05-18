トップオピニオンViewpoint残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな エルドリッヂ研究所代表、政治学博士 ロバート・Ｄ・エルドリッヂ タグ会員向け 2026年5月19日 07時06分 By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ XLINEFacebookEmailPrint 日本における旧統一教会（世界平和統一家庭連合）に対する解散命令は、感情的な世論と政治的圧力の下で進められている側面が強く、法治主義と憲法秩序の観点から極めて重大な問題を孕（はら）んでいる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事パキスタンはテロの連鎖を断ち切れ 過激派支援する構造存在 忘れてならぬパハルガムの悲劇 人気記事 Viewpoint クレムリンに巣食う心情はルサンチマン 覇権に向け同盟概念持たず Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint トランプ政権の国家安保戦略と日米同盟 西半球重視と中国排除の宣言 Viewpoint 「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ Viewpoint 中国の「相互尊重」は偽り 他国への強要や侵略を隠蔽 共産政権に正面から対峙せよ Viewpoint 露朝連携は米外交の失敗 機能しなかった封じ込め Viewpoint ＮＡＴＯ加盟のフィンランド Viewpoint 綿密に計画された暗殺未遂事件 左派の虚偽報道が動機に 警護隊員の的確な行動に感銘 新着記事 Viewpoint パキスタンはテロの連鎖を断ち切れ 過激派支援する構造存在 忘れてならぬパハルガムの悲劇 Viewpoint ＡⅠでも米国でもない日本の方向 穏やかな平和と技術の国造りを Viewpoint 中国の「相互尊重」は偽り 他国への強要や侵略を隠蔽 共産政権に正面から対峙せよ Viewpoint 「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 新型コロナ流出を隠蔽か 米司法省、共謀の科学者起訴 非営利団体、補助金停止を懸念 Viewpoint ホルムズ海峡のハイブリッドリスク イラン代理勢力の活動拡大 高まるサイバー脅威と軍事緊張 Viewpoint 戦艦三笠とヴィクトリー号 世界史に名を刻む両艦 艦上で日英首脳会合など開催を TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒