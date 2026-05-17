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パキスタンはテロの連鎖を断ち切れ　過激派支援する構造存在　忘れてならぬパハルガムの悲劇

一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事 ペマ・ギャルポ

By ペマ・ギャルボ

私たちはややもすれば目の前で起きている戦争だけに注目し、国際社会において多くの人々や国がテロの犠牲になり、そして世界の平和を脅かしているもう一つの側面について、今、忘れかけているように思う。【...全文を読む】

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