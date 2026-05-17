トップオピニオンViewpointパキスタンはテロの連鎖を断ち切れ 過激派支援する構造存在 忘れてならぬパハルガムの悲劇 Viewpoint パキスタンはテロの連鎖を断ち切れ 過激派支援する構造存在 忘れてならぬパハルガムの悲劇 一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事 ペマ・ギャルポ タグ会員向け 2026年5月18日 06時34分 By ペマ・ギャルボ XLINEFacebookEmailPrint 私たちはややもすれば目の前で起きている戦争だけに注目し、国際社会において多くの人々や国がテロの犠牲になり、そして世界の平和を脅かしているもう一つの側面について、今、忘れかけているように思う。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ＡⅠでも米国でもない日本の方向 穏やかな平和と技術の国造りを 人気記事 Viewpoint 日本の選挙とＡＩ情報環境 中身だけでなく伝わり方理解を Viewpoint 新ＳＴＡＲＴ失効と中国の動向 Viewpoint 習主席への「敬意」は幻想 嘲笑と軽蔑が底流に 統制の上に築かれた権威 Viewpoint 空母葛城奮闘せり 祖国復興への航海 復員輸送船として活躍 戦争と平和の時代を結んだ船 Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint アフガン支援再開で中国の膨張阻め 日本がなすべき援助は三つのＷ Viewpoint 中国「反日映画」連続上映の恐怖 国民の反日感情を刺激 ＳＮＳに溢れる過激な投稿 新着記事 Viewpoint ＡⅠでも米国でもない日本の方向 穏やかな平和と技術の国造りを Viewpoint 中国の「相互尊重」は偽り 他国への強要や侵略を隠蔽 共産政権に正面から対峙せよ Viewpoint 「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 新型コロナ流出を隠蔽か 米司法省、共謀の科学者起訴 非営利団体、補助金停止を懸念 Viewpoint ホルムズ海峡のハイブリッドリスク イラン代理勢力の活動拡大 高まるサイバー脅威と軍事緊張 Viewpoint 戦艦三笠とヴィクトリー号 世界史に名を刻む両艦 艦上で日英首脳会合など開催を Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒