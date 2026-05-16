ＡⅠでも米国でもない日本の方向　穏やかな平和と技術の国造りを

ついこの間のコロナ禍では半導体不足が全世界的に起きたが、現在では、生成ＡⅠ（人工知能）が産業を牽引（けんいん）し、ＡⅠに関連する半導体、データセンターなどＡⅠインフラの需要が伸び、株価も急上昇している。

日々のニュースには必ずＡⅠの最新情報が含まれ、一般大衆の道具として浸透もしてきた。旅行や買物も、ＡⅠの意見を聞いてそれに従う。筆者が関わる学術の世界では、ＡⅠの活用を最もよく知る人たちが過去の情報をきちんと整理した論文を出し、英語論文もミスなく綺麗（きれい）に書くことができる。

迫るシンギュラリティ

ＡⅠはまさに日進月歩どころか、“秒進分歩”の勢いであり、我々は新たな産業革命の中にある。このままならば、未来学者カーツワイルが提唱したシンギュラリティ（技術的特異点と訳される。ＡⅠが人類全体の知能を上回る瞬間）は近いと思われる。カーツワイルは、シンギュラリティは２０４５年ごろに達成するとしたが、それより早い感覚で世の中は動いている。

日本の原風景ー白川郷

45年といえば、終戦後１００年の年だ。シンギュラリティが迫っている中で、終戦後１００年、政治に進歩はあったのか。人口減少や経済の世界順位低下は、繁栄から斜陽への道を想起させるが、現今の政治に未来を切り開く展望は見えないままだ。21世紀が図らずも戦争の世紀になりつつある中で、独立した安全保障、国民の安寧につながる格差是正、ＡⅠのどの部分で世界一を取るか……、何も明らかではない。戦後１００年一日がごとし、だ。

世界はシンギュラリティを恐れている。ＡⅠが第３次世界大戦を提唱するかもしれない。ＡⅠが地球温暖化の下での大災害、あるいは新たな感染症の存在を教示するかもしれない。ＡⅠに席巻された労働市場で、人々は給付付き税額控除により生活費を貰（もら）うだけで、日がな一日、ＡⅠ作成のアニメを観（み）て暮らしているかもしれない。

未来学者は、シンギュラリティに対してプルラリティ（仮に技術的多様点と訳す）を提案している。ＡⅠの提案する幾つかの選択肢の中から、人間が関わって実行する案だ。ただし、民主主義で選ばれるであろう、その人間（つまり政治家）の判断が正しいかどうかは疑わしい。多様性を金科玉条にし、物価高やウクライナ戦争を間接的に引き起こした民主党政権に愛想を尽かしたアメリカ人は、トランプ大統領に「パクス・アメリカーナ」の夢を託した。しかし、多様性こそかなぐり捨てたものの、物価高も戦争もさらに激化し、多様ならぬ金持ちだけのためのトランプ政治を今のアメリカ人はどう思っているのか。

アメリカがリードするＡⅠも、安保上絶対的存在だったアメリカも、疑いをもってかからねばならない。戦後、アメリカ統治の７年間を含め日本にとってアメリカは絶対的存在であった。その「絶対」の中身には文化的なものも含まれる。アメリカの占領政策の一つに民主主義を教える手段として、アメリカの歌やドラマを大量に日本人に浴びせたのだ。１９７０年代になってすら、筆者がアメリカ留学から帰国すると、日本の大学生がリュックサックを背負ってコンビニの前の地べたに座っているのを見て、「ここはアメリカか」と驚いた。

多様性入り込む隙なし

日本にアメリカ文化は実は似合わない。同質社会であり、３代前までは殆（ほとん）どが農民で、今も「兎（うさぎ）追いしかの山」で始まる唱歌を好む平和な人間にアメリカの多様性が入り込む隙はない。アメリカがリードするＡⅠも、人種をはじめとする多様性社会アメリカ（トランプ大統領が捨てた多様性は一部。例えばこの世の性は二つのみ）も、日本の国の方向に合わぬ存在だ。

２０４５年、シンギュラリティと終戦後１００年の日がやってくる前に、人間の力で、政治の力で、日本の穏やかな風景（日本には大陸にみられる巨大かつ壮観な風景はない）に合った平和と技術の国を造り上げることが必要だ。アメリカから遠のき、非効率でも格差の少ない雇用、子供が増え、教育大国で無償化が進む国を具体的に造る人はいないのか。

（おおいずみ・ひろこ）