トップオピニオンViewpoint中国の「相互尊重」は偽り 他国への強要や侵略を隠蔽 共産政権に正面から対峙せよ Viewpoint 中国の「相互尊重」は偽り 他国への強要や侵略を隠蔽 共産政権に正面から対峙せよ 米ハドソン研究所中国センター所長 マイルズ・ユー タグ会員向け 2026年5月14日 06時19分 By マイルズ・ユー XLINEFacebookEmailPrint トランプ米大統領は訪中し、中国共産党の習近平総書記と会談する。中国は予想通り、「相互尊重」を米中関係の基盤とするよう改めて要求している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ 人気記事 Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 27年間の大学勤務を終えて 学長と激論交わした20年前 次第に消えてしまった議論の場 Viewpoint 国際詐欺集団の主犯格救済した中国 カンボジアから身柄移送 Viewpoint 「中央アジア＋日本」首脳会合成果と課題 高まる地政学的重要性 Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 Viewpoint 日本外交 やるべきことは多いはずだ 紛争解決・平和構築に汗をかけ Viewpoint 中国による台湾・平和的統一の途 産業協力強め共同市場構築 第15次５カ年計画が示す経済戦略 Viewpoint 映画「湯徳章―私は誰なのか―」 二・二八事件で公開処刑 新着記事 Viewpoint 「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 新型コロナ流出を隠蔽か 米司法省、共謀の科学者起訴 非営利団体、補助金停止を懸念 Viewpoint ホルムズ海峡のハイブリッドリスク イラン代理勢力の活動拡大 高まるサイバー脅威と軍事緊張 Viewpoint 戦艦三笠とヴィクトリー号 世界史に名を刻む両艦 艦上で日英首脳会合など開催を Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 Viewpoint 綿密に計画された暗殺未遂事件 左派の虚偽報道が動機に 警護隊員の的確な行動に感銘 Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす