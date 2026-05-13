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中国の「相互尊重」は偽り　他国への強要や侵略を隠蔽　共産政権に正面から対峙せよ

米ハドソン研究所中国センター所長　マイルズ・ユー

By マイルズ・ユー

トランプ米大統領は訪中し、中国共産党の習近平総書記と会談する。中国は予想通り、「相互尊重」を米中関係の基盤とするよう改めて要求している。【...全文を読む】

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