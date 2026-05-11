トップオピニオンViewpoint「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ Viewpoint 「働くことの意味」を考える 時代とともに大きく変化 「生活のため」から「やりがい」へ 元沖縄大学教授 宮城 能彦 タグ会員向け 2026年5月12日 07時29分 By 宮城 能彦 XLINEFacebookEmailPrint 大学を定年退職して、４月から全くのフリーとなった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を 人気記事 Viewpoint Ｃ５構想とロシアの戦略的世界観 「耐久性」で測られる権力 Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint 米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 Viewpoint 東日本大震災から15年の気仙沼 復興から発展・繁栄の段階へ Viewpoint 五輪２選手が教える成功の意味 個人の尊重と国家的威信 Viewpoint 青森の三内丸山遺跡を見てきた 興味が尽きぬ縄文時代 Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 Viewpoint エプスタイン事件を巡る「死」 本人や関係者ら複数“自殺” 新着記事 Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 新型コロナ流出を隠蔽か 米司法省、共謀の科学者起訴 非営利団体、補助金停止を懸念 Viewpoint ホルムズ海峡のハイブリッドリスク イラン代理勢力の活動拡大 高まるサイバー脅威と軍事緊張 Viewpoint 戦艦三笠とヴィクトリー号 世界史に名を刻む両艦 艦上で日英首脳会合など開催を Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 Viewpoint 綿密に計画された暗殺未遂事件 左派の虚偽報道が動機に 警護隊員の的確な行動に感銘 Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす