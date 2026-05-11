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「働くことの意味」を考える　時代とともに大きく変化　「生活のため」から「やりがい」へ

元沖縄大学教授　宮城　能彦

By 宮城 能彦

大学を定年退職して、４月から全くのフリーとなった。【...全文を読む】

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