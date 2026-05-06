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新型コロナ流出を隠蔽か　米司法省、共謀の科学者起訴　非営利団体、補助金停止を懸念

米ワシントン・タイムズ論説エディター　ケリー・サドラー

By 編集部

２０２０年６月、米国立アレルギー感染症研究所（ＮＩＡＩＤ）の当時の所長アンソニー・ファウチ氏の最側近だったデービッド・モレンス氏が、非営利団体エコヘルス・アライアンスのピーター・ダザック会長から、メリーランド州の自宅にワイン２本が届けられていたことが、４月28日に公表された司法省の衝撃的な起訴状で明らかになった。【...全文を読む】

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