トップオピニオンViewpointホルムズ海峡のハイブリッドリスク イラン代理勢力の活動拡大 高まるサイバー脅威と軍事緊張 Viewpoint ホルムズ海峡のハイブリッドリスク イラン代理勢力の活動拡大 高まるサイバー脅威と軍事緊張 仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー 新田 容子 タグ会員向け 2026年5月5日 07時42分 By 新田 容子 XLINEFacebookEmailPrint ２０２６年４月、世界の石油輸送量の20％が通過する要衝ホルムズ海峡でイランが事実上の部分封鎖を実施し、船舶通過が制限されたことで、サイバー脅威と軍事的緊張が並行して高まっている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事戦艦三笠とヴィクトリー号 世界史に名を刻む両艦 艦上で日英首脳会合など開催を 人気記事 Viewpoint 東日本大震災から15年の気仙沼 復興から発展・繁栄の段階へ Viewpoint Ｃ５構想とロシアの戦略的世界観 「耐久性」で測られる権力 Viewpoint 中国による台湾併合と向き合う与那国島 指呼の間で中国と対峙する恐怖 Viewpoint 台湾・国民党党首候補の対中政策を危惧 「中国人意識」で台湾を守れるか Viewpoint 「封建寡頭制」のパキスタン エリート層が国家を私物化 Viewpoint 国際詐欺集団の主犯格救済した中国 カンボジアから身柄移送 Viewpoint ＡＩで最大の恩恵を得る日本 人口問題の危機を機会に Viewpoint トランプ再選で米国は強くなる 新着記事 Viewpoint 戦艦三笠とヴィクトリー号 世界史に名を刻む両艦 艦上で日英首脳会合など開催を Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 Viewpoint 綿密に計画された暗殺未遂事件 左派の虚偽報道が動機に 警護隊員の的確な行動に感銘 Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 習主席への「敬意」は幻想 嘲笑と軽蔑が底流に 統制の上に築かれた権威 Viewpoint 木下公勝著『北の喜怒哀楽』 「帰国」事業で９万人が北朝鮮に 反日教育による差別と偏見 Viewpoint 金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例