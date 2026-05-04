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ホルムズ海峡のハイブリッドリスク　イラン代理勢力の活動拡大　高まるサイバー脅威と軍事緊張

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー 新田 容子

By 新田 容子

２０２６年４月、世界の石油輸送量の20％が通過する要衝ホルムズ海峡でイランが事実上の部分封鎖を実施し、船舶通過が制限されたことで、サイバー脅威と軍事的緊張が並行して高まっている。【...全文を読む】

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