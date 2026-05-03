トップオピニオンViewpoint戦艦三笠とヴィクトリー号 世界史に名を刻む両艦 艦上で日英首脳会合など開催を Viewpoint 戦艦三笠とヴィクトリー号 世界史に名を刻む両艦 艦上で日英首脳会合など開催を 東洋大学名誉教授 西川 佳秀 タグ会員向け 2026年5月4日 07時10分 By 西川 佳秀 XLINEFacebookEmailPrint 他に例を見いだせないほどの一方的な大勝を収めた日本海海戦とそれを指揮した東郷平八郎大将、それに東郷が座乗した連合艦隊の旗艦である戦艦三笠も日本史のみならず世界史に燦然（さんぜん）とその名を刻んでいる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 人気記事 Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint エプスタイン事件を巡る「死」 本人や関係者ら複数“自殺” Viewpoint 国内に広がるムスリムへの反感 事実上の移民政策が感情逆なで Viewpoint 高市政権の新たな外交政策 参政党を引き込む選択肢も Viewpoint 27年間の大学勤務を終えて 学長と激論交わした20年前 次第に消えてしまった議論の場 Viewpoint 戦い済んで、社会保障・社会福祉は？ ソーシャルワークの制度化を Viewpoint 選挙戦の激しい妨害活動 暴力的な威嚇が当たり前に 新着記事 Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 Viewpoint 綿密に計画された暗殺未遂事件 左派の虚偽報道が動機に 警護隊員の的確な行動に感銘 Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 習主席への「敬意」は幻想 嘲笑と軽蔑が底流に 統制の上に築かれた権威 Viewpoint 木下公勝著『北の喜怒哀楽』 「帰国」事業で９万人が北朝鮮に 反日教育による差別と偏見 Viewpoint 金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 Viewpoint 米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例