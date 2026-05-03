トップオピニオンViewpoint戦艦三笠とヴィクトリー号　世界史に名を刻む両艦　艦上で日英首脳会合など開催を
Viewpoint

戦艦三笠とヴィクトリー号　世界史に名を刻む両艦　艦上で日英首脳会合など開催を

東洋大学名誉教授　西川　佳秀

By 西川 佳秀

他に例を見いだせないほどの一方的な大勝を収めた日本海海戦とそれを指揮した東郷平八郎大将、それに東郷が座乗した連合艦隊の旗艦である戦艦三笠も日本史のみならず世界史に燦然（さんぜん）とその名を刻んでいる。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」　空白に入り込んだ中ソ工作

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
AI世界日報
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »