戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」　空白に入り込んだ中ソ工作

軍事評論家 福山 隆

間もなく79回目の憲法記念日を迎える。戦後日本の政治・社会構造を考えるとき、日本国憲法は単なる法体系ではなく、戦後レジームの“初期設定”として機能してきたと指摘されている。その背景には、占領期に形成された国際環境と情報政策がある。

戦後日本の枠組みは、米英とソ連が設計したヤルタ・ポツダム体制に端を発する。両陣営は対立しつつも、「日本の軍事的台頭を抑える」という点では利害が一致していたとされる。結果として、日本の安全保障は日米安保体制に依存し、国内政治は親米勢力と親ソ・親中勢力が共存する構造が生まれた。

変容迫られた伝統的価値

この枠組みの中で、日本国憲法は「軍事的台頭の抑止」という国際的要請を反映し、９条を中心に安全保障政策を大きく制約する役割を担ったと論じられてきた。同時に、天皇制や神道といった日本の伝統的価値は、占領政策の下で大きく変容を迫られた。

占領期の情報政策、いわゆるＷａｒ Ｇｕｉｌｔ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍ（ＷＧＩＰ）は、戦後日本の思考空間に長期的な影響を与えたとされる。

第一に、日本の戦争を「侵略戦争」と一元化し、日本人を「加害者」と規定する歴史認識が固定化された。

第二に、神道指令や教育改革を通じて、国家観・武士道・忠誠心といった伝統的価値が否定され、「国家への誇り」が弱体化した。

第三に、占領政策批判や原爆批判を禁じる検閲が行われ、メディアや教育現場に“自己検閲”の習慣が根付いた。

これら三つが重なることで、戦後日本には幾つかの構造が生まれたと指摘されている。

第一に、歴史の主体性の喪失である。「自分たちで歴史を判断してはいけない」という無意識の抑制が形成され、周辺国の主張に反論しにくい空気が生まれた。

第二に、国家観の空洞化である。国益や安全保障の議論がタブー視され、情報戦への対応が遅れた。

第三に、占領軍の価値観の“普遍化”である。アメリカの価値観が唯一の正解として受け入れられ、異論が生まれにくい構造が固定化した。

第四に、日本人自身が“監視者”になる構造である。外部の検閲がなくなっても、メディアや教育現場が同じ枠組みを再生産するようになった。

この“空白”に入り込んだのが、ソ連や中国の思想工作だったとされる。連合国軍総司令部（ＧＨＱ）が弱体化させた領域──国家観、伝統、安保議論──は、思想浸透にとって最適な環境だった。反戦・反核・反基地運動を通じて影響力が拡大し、教育界や知識人層にネットワークが形成された。

結果として、国内の左翼勢力は「反米」ではなく「反政府・反自衛隊・反基地」を中心に成長し、批判の矛先が日本国家に集中する構造が生まれたと分析されている。

昭和天皇は敗戦直後、「日本の再建には３００年はかかる」と述べたと伝えられる。断絶を乗り越え、国家の基盤を再構築するには、長期的な視野が必要だという認識である。イスラエルが２０００年の断絶を経て国家を再建し、百年単位で安全保障戦略を構築している例を見ても、国家再建には長い時間軸が不可欠であることが分かる。

戦後レジーム見詰め直せ

戦後日本が抱える課題は、単に憲法改正の是非にとどまらない。占領期に形成された情報空間と価値観の構造を理解し、その上で日本の主体性をどう取り戻すかという、より大きな問いが横たわっている。憲法記念日に当たり、戦後レジームの成立背景を改めて見詰め直すことが求められている。

現在、高市政権の下で憲法を巡る国民的議論が再び活発化しつつある。戦後レジームの構造を理解した上で、主権国家としての在り方を問い直す議論が深まることが望まれる。

日本が長期的な国家再建の道筋を描くためにも、憲法の在り方について真摯（しんし）な国民的討議が進み、必要な改正が一日も早く実現することを切に願うものである。

（ふくやま・たかし）