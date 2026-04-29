トップオピニオンViewpoint綿密に計画された暗殺未遂事件 左派の虚偽報道が動機に 警護隊員の的確な行動に感銘 Viewpoint 綿密に計画された暗殺未遂事件 左派の虚偽報道が動機に 警護隊員の的確な行動に感銘 米ワシントン・タイムズ論説エディター ケリー・サドラー タグ会員向け 2026年4月30日 06時49分 By Web編集部 XLINEFacebookEmailPrint 私の後ろの席に座っていた男性が私の椅子にぶつかってきた。失礼な人だと思った。ワシントン・ヒルトンホテルで25日に開かれたホワイトハウス記者会の夕食会は約２０００人が参加し、すし詰め状態だった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 人気記事 Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 Viewpoint 党・軍対立で機能不全の中国軍 軍が習近平派軍人を粛清 党中央は補欠人事から軍排除 Viewpoint ロシアの情報統制に対抗を レーガンの手法に学べ Viewpoint 国際詐欺集団の主犯格救済した中国 カンボジアから身柄移送 Viewpoint 情報戦で権威主義国に立ち向かえ Viewpoint エプスタイン事件を巡る「死」 本人や関係者ら複数“自殺” Viewpoint 宗教を誤解している若者たち Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 新着記事 Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 習主席への「敬意」は幻想 嘲笑と軽蔑が底流に 統制の上に築かれた権威 Viewpoint 木下公勝著『北の喜怒哀楽』 「帰国」事業で９万人が北朝鮮に 反日教育による差別と偏見 Viewpoint 金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 Viewpoint 米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 Viewpoint 浸透するマルクス主義性革命 自己放縦と不安を助長 若い世代からは静かな反発も Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例