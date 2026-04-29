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綿密に計画された暗殺未遂事件　左派の虚偽報道が動機に　警護隊員の的確な行動に感銘

米ワシントン・タイムズ論説エディター　ケリー・サドラー

By Web編集部

私の後ろの席に座っていた男性が私の椅子にぶつかってきた。失礼な人だと思った。ワシントン・ヒルトンホテルで25日に開かれたホワイトハウス記者会の夕食会は約２０００人が参加し、すし詰め状態だった。【...全文を読む】

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