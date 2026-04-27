トップオピニオンViewpoint高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事 ペマ・ギャルポ タグ会員向け 2026年4月28日 06時33分 By ペマ・ギャルボ XLINEFacebookEmailPrint ２０２６年の年明け、中国指導部は同国の高速鉄道網が総延長５万㌔を突破し、世界全体の７割以上を占めたと誇らしげに発表した。国営メディアはこれを、中国の技術力とインフラ建設の奇跡を示す象徴として大々的に報じた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす 人気記事 Viewpoint 中国による台湾・平和的統一の途 産業協力強め共同市場構築 第15次５カ年計画が示す経済戦略 Viewpoint 習主席への「敬意」は幻想 嘲笑と軽蔑が底流に 統制の上に築かれた権威 Viewpoint トランプ政権の国家安保戦略と日米同盟 西半球重視と中国排除の宣言 Viewpoint 『菅義偉 官邸の決断』を読む 幅広い官房長官の仕事 Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint 高市政権の新たな外交政策 参政党を引き込む選択肢も Viewpoint “トランプデモクラシー”の時代が来るか マッキンリーとジャクソンを思慕 新着記事 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 習主席への「敬意」は幻想 嘲笑と軽蔑が底流に 統制の上に築かれた権威 Viewpoint 木下公勝著『北の喜怒哀楽』 「帰国」事業で９万人が北朝鮮に 反日教育による差別と偏見 Viewpoint 金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 Viewpoint 米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 Viewpoint 浸透するマルクス主義性革命 自己放縦と不安を助長 若い世代からは静かな反発も Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 Viewpoint 党派的な米「ノー・キングス」運動 広範で緩やかな抗議文化 権力固定化は民主党こそ顕著 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例