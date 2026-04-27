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高速鉄道に見る中国の虚像と実像　実績優先し安全後回し　事故情報統制、責任の所在曖昧

一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事 ペマ・ギャルポ

By ペマ・ギャルボ

２０２６年の年明け、中国指導部は同国の高速鉄道網が総延長５万㌔を突破し、世界全体の７割以上を占めたと誇らしげに発表した。国営メディアはこれを、中国の技術力とインフラ建設の奇跡を示す象徴として大々的に報じた。【...全文を読む】

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