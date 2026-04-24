辺野古転覆事故を巡る報道　活動家支えた責任をごまかす

政治、経済、社会の動きを知るため、私たちは報道に頼らざるを得ない。

報道がなくなれば、視界に入らない出来事は知らないまま過ぎ去るものでしかなくなり、目の前の出来事と心をよぎる感情だけが、この世の事実になる。だが報道が存在しても、内容が演出されていたり虚構であるなら、幻覚を見て一喜一憂する病的な状態と何ら変わりなくなる。

特定の政治勢力に忖度

３月16日に発生した辺野古抗議船転覆死亡事故の報道があまりに少ない。しかも演出が甚だしいと言わざるを得ない。

辺野古沖で転覆し、岸壁に引き上げられた「不屈」＝16日午後、沖縄県名護市の辺野古漁港（時事）

事故について新聞と雑誌とテレビの報道を収集してみると、毎日新聞の報道が典型的であるのが分かった。

毎日新聞は、事故にまつわる記事を３月16日から４月８日までの期間に、同社サイトで44件公開したが、このうち紙面に掲載されたのは各地域版を合わせても14件だった。

内容を分析すると、事故の状況を伝える記事、生徒たちの母校である同志社国際高校と遺族の動向についての記事、船の運航団体「ヘリ基地反対協議会」のホームページに掲載された謝罪声明の紹介と、テーマを３点に分類できた。

いずれの記事も、背景情報がことごとく省略されていた。悪天候と海底地形が事故の主要な原因とされ、基地反対運動の活動家が起こした人災だったことや、高校生たちが詳細を説明されないまま平和教育の名の下に抗議船に乗せられていたことなどは説明が曖昧だった。

一方、死亡した船長の人格を「穏やかな人で、船長としてもベテランで操船もうまい」とたたえたり、基地移設工事の進捗（しんちょく）具合を紹介して事故の原因であるかのような印象を与える記述まであった。

保護者説明会や、遺族がブログを開設したことを伝える記事では、悲劇性を学校側の安全管理の問題に収斂（しゅうれん）させて、今後の争点にしようとする意図がうかがえた。

一部のマスコミは、事故の背景に基地移設計画反対運動と平和教育との強い結び付きがあるのを指摘している。さらに共産党と社民党と日本基督教団が長年にわたり構造的に関与してきたことも分かった。

ところが諸団体は人ごとのように通り一遍の弔意を口にするだけで、共産党の田村智子委員長と社民党の福島瑞穂党首は詳しくコメントできないと追及から逃げ、社民党の服部良一幹事長は事故原因について「（工事で）埋め立てるのが悪い」と述べて、出来事の本質から目を背け続けている。

また沖縄県の玉城デニー知事は公約に新基地建設反対を掲げ、反対運動と関係が深いのが知られている。

玉城知事は事故について「抗議船というくくりで安全性に問題があるということではない」と語り、支持母体「オール沖縄」の関係者は９月に行われる沖縄県知事選挙について「（事故は）流れとしては良くない」と懸念を表明した。

こうした身勝手かつ無責任極まりない言動を多くのマスコミが容認して、なかったことにしているのだから、事故報道に見られる消極的な姿勢は、前記した団体と個人への忖度（そんたく）の結果と言ってよいだろう。

一連の出来事では、特定の政治勢力と、これらに忖度したマスコミが、真に解決すべき問題を隠して、彼らにとって有利に働くものや枝葉末節へと注目を集めようとしている。

辺野古抗議船転覆死亡事故で追及されるべき課題は、偏向した平和教育と、生徒たちの政治利用と、活動家の横暴だ。そして、これらを支えてきた政治勢力とマスコミの責任をごまかそうとする試みが、報道しない自由の行使と、伝えたくないものを隠す演出された報道だった。

マスコミによる情報戦

毎日新聞は、事故の悲劇性を学校側の安全管理の問題に収斂させた後、在日米軍再編問題と玉城知事の再選を願う記事を２日間で９件も公開した。

こうして「どの問題を最重要視して、どのようにすべきか」を決定する情報戦が始まっている。沖縄県内のみならず全国民の民意が、実態と懸け離れた幻覚のような報道を使って操作されようとしているのだ。

（かとう・ふみひろ）