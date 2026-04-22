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習主席への「敬意」は幻想　嘲笑と軽蔑が底流に　統制の上に築かれた権威

米ハドソン研究所中国センター所長　マイルズ・ユー

By マイルズ・ユー

中国の習近平国家主席は国内で広く尊敬され、強力で先見性のある戦略家として権力とともに敬意も集めている――そんな分かりやすい安定感のある物語が伝えられている。【...全文を読む】

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