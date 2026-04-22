トップオピニオンViewpoint習主席への「敬意」は幻想 嘲笑と軽蔑が底流に 統制の上に築かれた権威 Viewpoint 習主席への「敬意」は幻想 嘲笑と軽蔑が底流に 統制の上に築かれた権威 米ハドソン研究所中国センター所長 マイルズ・ユー タグ会員向け 2026年4月23日 06時30分 By マイルズ・ユー XLINEFacebookEmailPrint 中国の習近平国家主席は国内で広く尊敬され、強力で先見性のある戦略家として権力とともに敬意も集めている――そんな分かりやすい安定感のある物語が伝えられている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事木下公勝著『北の喜怒哀楽』 「帰国」事業で９万人が北朝鮮に 反日教育による差別と偏見 人気記事 Viewpoint 戦い済んで、社会保障・社会福祉は？ ソーシャルワークの制度化を Viewpoint エプスタイン事件を巡る「死」 本人や関係者ら複数“自殺” Viewpoint 「大学入学共通テスト」に思う 「一発勝負」の危うさ懸念 Viewpoint 国際詐欺集団の主犯格救済した中国 カンボジアから身柄移送 Viewpoint ソルジェニーツィンと自由 西欧の道徳的退廃を厳しく批判 Viewpoint 山上被告報道の問題点 「復讐劇」の筋書きへと単純化 Viewpoint 少子化対策での公的支援の在り方 篤い応対システムの提供を Viewpoint 金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 新着記事 Viewpoint 木下公勝著『北の喜怒哀楽』 「帰国」事業で９万人が北朝鮮に 反日教育による差別と偏見 Viewpoint 金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 Viewpoint 米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 Viewpoint 浸透するマルクス主義性革命 自己放縦と不安を助長 若い世代からは静かな反発も Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 Viewpoint 党派的な米「ノー・キングス」運動 広範で緩やかな抗議文化 権力固定化は民主党こそ顕著 Viewpoint 中国による台湾・平和的統一の途 産業協力強め共同市場構築 第15次５カ年計画が示す経済戦略 Viewpoint 米空港混乱、警鐘とすべし 政治的分断で機能不全に 中国、専制体制の優位性強調 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例