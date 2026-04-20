トップオピニオンViewpoint木下公勝著『北の喜怒哀楽』 「帰国」事業で９万人が北朝鮮に 反日教育による差別と偏見 Viewpoint 木下公勝著『北の喜怒哀楽』 「帰国」事業で９万人が北朝鮮に 反日教育による差別と偏見 評論家 三浦小太郎 タグ会員向け 2026年4月21日 06時37分 By 三浦 小太郎 XLINEFacebookEmailPrint １９５９年に始まった北朝鮮「帰国」事業で、日本から北朝鮮に、約９万３０００人の在日朝鮮人が渡って行った。当時朝鮮総連は、北朝鮮を、社会主義の発展する祖国、貧しい人々も無償で教育も医療も受けられる「地上の楽園」と宣伝しており、朝日新聞から産経新聞に至るマスコミもそれに基づいた報道を行っていた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 人気記事 Viewpoint 金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 Viewpoint 山上被告報道の問題点 「復讐劇」の筋書きへと単純化 Viewpoint グリーンランドは北米防衛の要 「近北極国家」自称する中国 Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint ロシアの情報統制に対抗を レーガンの手法に学べ Viewpoint 青森の三内丸山遺跡を見てきた 興味が尽きぬ縄文時代 Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 Viewpoint 「大学入学共通テスト」に思う 「一発勝負」の危うさ懸念 新着記事 Viewpoint 金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 Viewpoint 米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 Viewpoint 浸透するマルクス主義性革命 自己放縦と不安を助長 若い世代からは静かな反発も Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 Viewpoint 党派的な米「ノー・キングス」運動 広範で緩やかな抗議文化 権力固定化は民主党こそ顕著 Viewpoint 中国による台湾・平和的統一の途 産業協力強め共同市場構築 第15次５カ年計画が示す経済戦略 Viewpoint 米空港混乱、警鐘とすべし 政治的分断で機能不全に 中国、専制体制の優位性強調 Viewpoint 日本外交 やるべきことは多いはずだ 紛争解決・平和構築に汗をかけ TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例