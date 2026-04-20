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木下公勝著『北の喜怒哀楽』　「帰国」事業で９万人が北朝鮮に　反日教育による差別と偏見

評論家　三浦小太郎

By 三浦 小太郎

１９５９年に始まった北朝鮮「帰国」事業で、日本から北朝鮮に、約９万３０００人の在日朝鮮人が渡って行った。当時朝鮮総連は、北朝鮮を、社会主義の発展する祖国、貧しい人々も無償で教育も医療も受けられる「地上の楽園」と宣伝しており、朝日新聞から産経新聞に至るマスコミもそれに基づいた報道を行っていた。【...全文を読む】

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