トップオピニオンViewpoint金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 Viewpoint 金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 宮塚コリア研究所代表 宮塚 利雄 タグ会員向け 2026年4月20日 06時55分 By 宮塚 利雄 XLINEFacebookEmailPrint ひと月前の話になるが、３月14日に朝鮮中央通信は海外軍事作戦参戦烈士の遺族らの新興住宅地「セッピョル通り」の新居入りが始まったと伝えた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 人気記事 Viewpoint ＡＩで最大の恩恵を得る日本 人口問題の危機を機会に Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint 経済崩壊が進む中国主要都市 党の腐敗と権威主義的統治の結果 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 Viewpoint 山上被告報道の問題点 「復讐劇」の筋書きへと単純化 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 新着記事 Viewpoint 米大統領に見る老化と政治判断 老害となりやすい「政治屋」 Viewpoint 浸透するマルクス主義性革命 自己放縦と不安を助長 若い世代からは静かな反発も Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 Viewpoint 党派的な米「ノー・キングス」運動 広範で緩やかな抗議文化 権力固定化は民主党こそ顕著 Viewpoint 中国による台湾・平和的統一の途 産業協力強め共同市場構築 第15次５カ年計画が示す経済戦略 Viewpoint 米空港混乱、警鐘とすべし 政治的分断で機能不全に 中国、専制体制の優位性強調 Viewpoint 日本外交 やるべきことは多いはずだ 紛争解決・平和構築に汗をかけ Viewpoint 27年間の大学勤務を終えて 学長と激論交わした20年前 次第に消えてしまった議論の場 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例