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金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法　派兵と兵器輸出で２兆円　「死の商人」顔負けの錬金術

宮塚コリア研究所代表　宮塚 利雄

By 宮塚 利雄

ひと月前の話になるが、３月14日に朝鮮中央通信は海外軍事作戦参戦烈士の遺族らの新興住宅地「セッピョル通り」の新居入りが始まったと伝えた。【...全文を読む】

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