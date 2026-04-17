米大統領に見る老化と政治判断　老害となりやすい「政治屋」

現時点では、米国とイランの停戦が「一応」成り立った。何よりもアメリカの中間選挙へのリスク回避が重視された結果だ。マーケットは、今回大きく株価を上げたが、度重なるトランプ米大統領の言動に反応したりしなかったりをしてきた。「もういちいち付き合いきれない」ことを表すのか。サックス・コロンビア大教授やミアシャイマー・シカゴ大教授の「トランプ言動解説」は日々行われるが、そうした大量の解説の中で増えてきたのは、トランプ大統領の認知症の疑いや精神疾患の疑いだ。

超高齢者の前・現大統領

大統領に対して非礼とも思える言説が出てきたのは、アメリカ国民がイラン戦争に納得していないからである。一般的には、トランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相に扇動されてイラン攻撃に踏み切ったと言われる。ネタニヤフ首相はトランプ大統領の弱みを握っているともみられている。それがイスラエルの情報機関モサドと未成年者売春疑惑のエプスタイン氏との関係に言及され、エプスタイン報告の中で黒塗りされたトランプ氏の名ばかりでなく、ビル・ゲイツ氏をはじめ各界のセレブも出現して「お前も、か」とアメリカ国民に怒りと驚きをもたらしている。

トランプ米大統領は、2026年4月16日木曜日、ワシントンD.C.のホワイトハウス南庭で報道陣に対し演説を行った後、大統領専用ヘリコプター「マリーンワン」に搭乗して共和党の税制政策をアピールするイベントのため、ネバダ州ラスベガスへ向かった（UPI)

トランプ大統領は貧困な白人層の希望の星だったはずだ。第２次世界大戦直後のフォードに勤める自動車整備工のように、豊かで自分が社会の中心と思われた時代を取り戻してくれる存在だったはずだ。しかも「ビジネスマンは、戦争をしない」と自らを特徴付けたはずが、歴代大統領と同じことをしている。クリントン氏はコソボを、ブッシュ氏（ジュニア）はイラクを、オバマ氏はシリアを、バイデン氏はウクライナを相手に「戦争」を始めた。宣戦布告無き「戦争状態」に関与したと言うべきか。だが、なぜ大統領はこんなにも戦争好きなのか。

筆者はその解説を試みようとするのではない。この中で、バイデン前大統領とトランプ大統領は超高齢者であり、肉体を襲う老齢化に抗（あらが）い切れるのかは、大統領の判断に影響を及ぼすであろう。アメリカは、カーター元大統領やキッシンジャー元大統領補佐官のように、超セレブが１００歳以上生きるのは珍しくない。世界最高の先進医療と世界最高の医療費は超セレブなればこそ享受できるからである。

しかし、どんな優れた医療を以（もっ）てしても、今の時点では、死なない人はいないし、人間としての最高齢は１２０歳だ。殆（ほとん）どの人は、50歳代で男女共に更年期、60歳代で物忘れ、70歳代で歯、目、足腰その他の疾病、80歳代で認知症（軽いものから重いものまで）と共生しなければならない。途中で大病すればこの老化プロセスは早まる。

厚生労働省によると、現在認知症の数は４４３万人（高齢者の12・３％、２０２２年）、40年には５８４万人（14・９％）になるという。これには軽度認知症は含まれていないのと、調査自体に多くの問題もある。高齢者を65歳以上から85歳以上に変えてみれば、認知症有病率は55％以上になり、これに軽度も含めれば大多数の病気であることに違いはない。さらに、視力、聴力、歩行力などの衰えは、物事を把握し認識するときに障害になる。

科学的でも統計でもないが、亡くなる人は１年くらい前から、身体が脆弱（ぜいじゃく）になるとともに認知症が進むと筆者は思う。先（ま）ずは周囲との人間関係が悪くなり、言動に合理性が失われ、丸いシャボン玉が風に吹かれて破裂するように消えていく。そこには抗えない自分ではない自分が存在している。最盛期の自分と老化した自分を同一視して判断をしたつもりでも、周囲からは首を傾（かし）げられる。ただし、学問を究めた人はその専門分野においては最後まで最盛期の自分の判断を続けられる。農業を極めた人は最後まで収穫を得る。やり続けたことに対してのみ、認知症は襲わない。

アメリカ国民どう判断

しかし、政治は日々変化する経済社会の事象を判断する仕事である。果たして、高齢化が判断をゆがめないで済むかは疑問である。特に学問あるいは専門性を身に付けず、選挙技術と損得勘定で生きてきた「政治屋」は老害となりやすいのではないか。

トランプ政治をどう判断するか、本当にアメリカ国民のためになっているのかどうか、老害を問う必要があるのかないのかは、アメリカ国民が決めることであろう。

（おおいずみ・ひろこ）